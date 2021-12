POHLED: Olympiáda se blíží, prostoru je málo. A není už kde brát...

Ačkoliv NHL ještě oficiálně nezakázala svým hráčům účast na olympijských hrách, je v současné době velice pravděpodobné, že v Pekingu se hokejisté působící v nejlepší lize světa prohánět nebudou.

Češi, obdobně jako další reprezentace, tak musí převážně čerpat ze svých evropských zásob. Jenže jakou mají kvalitu?

Bilance českého národního týmu je v této sezoně tristní. Šest odehraných utkání, jediný bod, 11 vstřelených branek, 24 inkasovaných... Na Karjala Cup vzal realizační tým ještě relativně mladé mužstvo, na tradičním předvánočním turnaji ale byl k vidění nejzkušenější celek za dlouhá léta, co se přípravných akcí během sezony týče.

Což o to, listopadový „finský“ výpadek se dal odpustit, jenže ten druhý vzbuzuje pořádné obavy. V evropské konkurenci Češi neuspěli, a to se dá na olympiádě čekat ještě daleko větší řežba. Přece jen americký ani kanadský tým, přestože bez hokejistů z NHL, nebude jen do počtu.

„Naštěstí jen chytám, možná hokeji nerozumím, ale nevím, co od nás bylo na tomto turnaji dobrého,“ kroutil hlavou po nedělní porážce se Švédskem gólman Šimon Hrubec.

Ten byl také jedním z mála pozitiv - kromě produktivní dvojice Gulaš, Kovář -, které si lze z ruského turnaje vzít.

A teď k negativům.

Češi opět nezvládali vstupy do utkání, v každém zápase prohrávali a vždy inkasovali nejpozději v desáté minutě. Proti Rusům dokonce už po čtrnácti vteřinách. Přesilovým hrám i oslabením chyběl systém, hra bez brankáře proti Švédsku byla naprosto bez nápadu.

„Snažíme se jít dost po rozích. Opticky to vypadá, že hrajete, ale góly padají z předbrankového prostoru, z dorážek, tečováním. Nechtějte dávat góly od mantinelů, to jde těžko,“ podotkl bývalý reprezentační kouč Vladimír Růžička, který dovedl národní tým ke zlatu na světovém šampionátu před šesti lety.

Až padne 9. února na pekingském Národním stadionu úvodní buly mezi Českem a Dánskem, spousta věcí bude muset být jinak. Tedy měla by být, pokud si tuzemský výběr nechce utrhnout ostudu.

Schází nápad.

Volnost.

Pohoda.

A tak vyvstává otázka, která nezní, co je třeba před olympijským turnajem změnit, ale co je v tak krátkém časovém horizontu vůbec možné změnit. Vždyť na žádné velké sehrávání není prostor, vzhledem k nabité termínové listině už další přípravná utkání k dispozici nebudou.

Pokud budeme kalkulovat s hypotézou, že hráči z NHL skutečně do Číny nepojedou, zjistíme jednoduchou, leč krutou pravdu: není kde brát.

Výběr, který byl v Rusku, skutečně patří k tomu nejlepšímu, co má Česko k dispozici. A na papíře nevypadá mužstvo čistě podle jmen vůbec špatně. Jen to musí přenést na ledovou plochu, což byl zatím problém.

Z většiny vyjádření hráčů vyplývá, že ani oni přesně netuší, v čem tkví hlavní potíž. Nedává jim smysl, proč neuspěli a proč zaostávají za svými tradičními evropskými konkurenty. A je problém v hráčích, nebo v nesourodém realizačním týmu, který na sebe přehazuje alibisticky zodpovědnosti navzájem?

Únor ukáže.

Možná už ale bez kouče Filipa Pešána, jehož post je momentálně v ohrožení, což naznačil i svazový šéf Tomáš Král. „S návrhem na odvolání trenéra se na mě nikdo (z výkonného výboru) zatím neobrátil, ale jsme v kontaktu a důvody neúspěchu se zabýváme. Situaci se budeme v každém případě věnovat i mezi svátky,“ přiznal.