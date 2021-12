Stydím se, nevím co dobrého bych vypíchl, hlesl naštvaný Hrubec

„Těch šest porážek by se dalo před olympiádou zahodit, ale jde o to, že my sem přijeli s asi nejlepším týmem, jaký můžeme z Evropy poskládat, ale ani tohle stejně nestačilo. Nevím... V tuhle chvíli mě nenapadá, koho z těch, co by nám hodně chyběl, jsme nechali doma,“ sdělil Hrubec médiím.

V posledních dnech totiž ze zámoří nechodí dobré zprávy. S účastí hráčů z NHL to, s ohledem na epidemickou situaci v lize i vzhledem ke karanténním opatřením v Číně, vypadá hodně chatrně. To je výhoda pro gólmana Omsku, jehož šance nejen na účast v Pekingu, ale i na post brankářské jedničky, rapidně rostou.

Na turnaji navíc zasáhl hned do osmi z devíti třetin, ačkoli podle původního plánu měl Roman Will odchytat kompletní zápas s Ruskem a nejspíš až poté se měli trenéři rozhodnout koho proti Švédsku nasadí.

Hrubec potvrdil, což dokazuje i ve svém klubu, že velká zápasová vytíženost mu problémy nedělá. K tomu si s přehledem poradil i v situaci, kdy už po necelých šesti minutách lovil puk ze sítě.

„Už jsem dost zkušený na to, že mě první gól nerozhodí. Měli jsme před sebou spoustu času, nic to neznamenalo. Pak jsem byl rád, že jsem si sáhl na puky a získal sebevědomí,“ vysvětloval.

Pokud by však hráči před ním předváděli pod pěti kruhy podobné výkony jako na Karjale nebo nyní na Channel One Cupu, možná by pak chtěl na únorové olympijské duely spíš zapomenout.

„Když jsem viděl tu soupisku, tak jsem si říkal: ,Ty jo, to jsme silní, něco uhrajeme.‘ Moc jsem tomu věřil, jenže jsme neuhráli vůbec nic,“ smutnil třicetiletý brankář.

V hlavě má při utkání vše jistě nastavené, je soustředěný a klidný. Ovšem výkon mužstva ho po střetnutí donutil k emotivním vyjádřením a zbavil jej ledového klidu.

„Já se musím soustředit na sebe. Ne nadarmo se říká, že brankář je jednotlivec v kolektivním sportu. Nestarám se moc o věci, které nemůžu ovlivnit,“ popsal svůj přístup Hrubec. „Můžu ale říct, že se stydím za to, že jsme tady neuhráli nic, jediný bod.“

„Naštěstí jen chytám, možná hokeji nerozumím, ale nevím, co od nás bylo na tomto turnaji dobrého,“ zhluboka vydechl a po omluvných slovech zarmouceně odcházel.