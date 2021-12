Pešán po další prohře: Je to rozhodně málo. Čeká nás těžké rozhodování

„Je to slabá útěcha, že jsme poprvé v sezoně vedli. Zápasy bohužel vypadají jako přes kopírák. Začneme ustrašeně; i když jsme měli více emocí, více jsme bojovali, více jsme byli v zápase než proti Rusku, přesto jsme inkasovali první branku,“ štvalo 43letého kouče.

Češi zatím ve všech zápasech nového ročníku Euro Hockey Tour dostali branku jako první a v prvních třetinách si tím vytvořili hrozivé skóre 1:12.

„Pro tohle bohužel nemám žádné vysvětlení. Nedokážu si vysvětlit, proč máme začátky zápasů tak nervózní. Kdybych to řešení měl, tak už jsem dávno zasáhl. Na vstup do utkání jsme se pečlivě připravovali, říkali si to i hráči mezi sebou. Nebylo to špatné, ale bohužel jsme třetinu stejně 0:1 prohráli,“ mrzelo Pešána.

Hlavní problémy vidí v individuálních chybách a nedisciplinovanosti: „První inkasovaný gól to podtrhl. Individuální chyby se nám dějí opakovaně. Kdyby chybu dělal vždy jeden nebo dva hráči, tak v týmu nejsou, ale bohužel se v této roli vystřídá velká část mužstva. To samé při faulech. Opakovaně nefauluje stejný hráč, ale je jich víc.“

Právě nesmyslné fauly vyčítal hlavní kouč svým svěřencům i směrem ke třetí třetině duelu s Tre Kronor. V ní se připravili o slibně rozehraný zápas, ačkoli na ledě nepůsobili jako lepší tým: „Pokud chceme vyhrát, nemůžeme se takhle chovat ve třetí třetině,“ sdělil Pešán jasně.

Mizérii reprezentačního mužstva jen podtrhuje, že jej svými brankami v turnaji táhli pouze dva hráči, čtyřbodový Jan Kovář a pětibodový Milan Gulaš.

„Je to rozhodně málo, čekali jsme od dalších hráčů daleko víc,“ uvedl Pešán. „Vytvořili jsme si tři pětky, které jsme skoro neměnili. Jen jsme trošku přehazovali hráče.“

Šestou porážkou za sebou navíc národní tým vyrovnal nejhorší vstup do sezony v historii samostatné české reprezentace z ročníku 2014/15.

„Vyzkoušeli jsme v prvním turnaji mladý tým a neuspěli jsme. Teď jsme vyzkoušeli tým zkušenější a také jsme neuspěli. To jsou dvě varianty, které jsme měli,“ poznamenal Pešán.

Jaký tedy bude další plán? Vždyť podle Pešánových slov před turnajem se sestava na Channel One Cup měla hodně blížit olympijskému výběru hráčů z Evropy...

„Budeme reagovat na zprávy z NHL a snažit se dát s (generálním manažerem) Petrem Nedvědem dohromady tým podle momentální situace, která v zámoří bude. Pokud budou připuštěni na olympiádu, tak se bavíme o úplně jiném týmu. Pokud ne, čeká nás těžké rozhodování, koho na olympiádu vzít.“

Jestli hráči ze zámoří do Pekingu nepřijedou, v rezervě už realizační tým moc jiných velkých jmen nemá.

„Nemůžu tvrdit, že máme po Evropě v záloze pytel hráčů, kteří mohou okamžitě naskočit. Pár hráčů se z toho srazu omluvilo, takže pár jmen může figurovat v další případné nominaci,“ dodával Pešán. „Budu čekat na návrat Petra Nedvěda, který možná zkrátí svůj výlet do zámoří s ohledem na momentální situaci v NHL.“

Hlavní kouč se dostává pod velký tlak veřejnosti, protože nevypadá, že by si s psychicky nalomeným týmem věděl rady. O své budoucnosti na střídačce se však bavit nechtěl: „To je asi otázka na někoho jiného...“