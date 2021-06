Hlinka Gretzky Cup se vrací na scéně. Kanaďané kvůli opatřením nepřijedou

Nejprestižnější mládežnický turnaj Hlinka Gretzky Cup je zpátky. Po dvouleté odmlce se přehlídka nejlepších hokejistů do 18 let uskuteční v srpnovém termínu a hostit jej budou Břeclav a Piešťany. Do Česka však nedorazí nejčastější vítěz, reprezentace Kanady, který se omluvil kvůli zrušení letního programu.