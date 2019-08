Buďte chlapi, kteří hejbnou hokejem, požádal šéftrenér Pešán kolegy

Ještě než oficiálně zahájil několikahodinovou přednášku pro mládežnické a přední tuzemské trenéry, zpozoroval v zadní části zaplněné místnosti Václava Varaďu. „Vašku, pojď si sednout do první řady, když jsi byl první,“ ponoukl kouče Třince, který „jeho“ Liberec v jarním finále extraligy přemohl.

Bílé Tygry už Pešán nekoučuje, ponechal si funkci sportovního ředitele, k níž v květnu od svazového šéfa Tomáše Krále dostal přetěžkou úlohu stát se i hlavním hybatelem českého hokeje. „Je to nová etapa,“ pronesl Pešán.

Jeho věty o lepším vzdělávání koučů, komunikaci a spolupráci poslouchal též jeho předchůdce Slavomír Lener.

Na svazu chce Pešán co nejdříve vytvořit analytické oddělení, které bude „tvrdými daty“ podkládat změny v systémech a řádech. Chce zlepšit propagaci hokejových úspěchů. Postěžoval si na práci generálních manažerů, kteří se nezajímají o mládežnické kouče.

Zvažuje, že v extraligových mančaftech zřídí pro naděje manažera, o jehož plat by se dělil svaz s klubem. Dozorovat by měl nad všemi talenty z regionu.

„Ze všeho nejdřív musíme začít pracovat na lepší kultuře českého hokeje. Bez ní se nehneme, i kdybychom vymysleli sebelepší revoluční systém,“ vykládal Pešán. „Pleteme si demokracii s anarchií. Oslavujeme člověka, který dovede obejít pravidla,“ vyjmenovával.

Zároveň prozradil, že začíná sestavovat svazový manuál, tzv. playbook. „Ale nebudu ho tvořit jen já a vy kritizovat,“ odložil šéftrenér mikrofon a houkl do sálu: „Buďte chlapi, kteří hejbnou hokejem!“

A odstartovala pozoruhodná diskuse s moderátorem Pešánem, který vyvolával jako středoškolský kantor.

Varaďa nadhodil, zda nekoncentrovat mládežnické reprezentace na jednom místě, což coby kouč české dvacítky nedávno viděl u Finů ve Vierumäki.

Václav Prospal zase tepal nastupující generaci. „Pořád se bavíme, co pro ni uděláme, ale co ti kluci udělají pro nás?“ tázal se kouč Českých Budějovic. „Jak je přinutit, aby od raného věku pracovali, milovali hokej a chtěli se sami posouvat?“

Nový zlínský kouč Antonín Stavjaňa se zase pozastavil nad překotnými změnami. „Třeba na Slovensku ještě před dvěma týdny nevěděli, kolik klubů bude hrát extraligu. Ve Finsku podobné věci avizují dva roky dopředu. To je koncepce.“

„Teď se něco oznámilo rok dopředu a dívej, jak to dopadlo,“ narážel Pešán na uraženou reakci Miloše Říhy, jehož má příští rok nahradit na střídačce národního týmu.

Pešán chtěl z Říhy udělat jednoho z dalších řečníků, ale nedohodli se. Do Břeclavi, která momentálně hostí sledovaný Hlinka Gretzky Cup pro hokejisty do 18 let, naopak dorazil i Jiří Šlégr, Pavel Patera, Radek Duda nebo Petr Nedvěd.

Jako by si Pešán - na střídačce i v rozhovorech povětšinou sebejistě působící chlapík - uvědomoval, že není samospásou, která vrátí Česko mezi hokejovou špičku.

I proto se mluvilo o mládeži, statistikách a společnosti. „Připomíná mi to trochu setkání před sedmi osmi lety, kdy se mluvilo o konkurenci i výchově kreativních obránců,“ poznamenal vítkovický kouč Jakub Petr. „Ale nikam se to neposunulo.“

Změní to Pešán? Teď poprvé naznačil, kudy podle něj vede správná cesta.