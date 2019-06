POHLED: Pešán u reprezentace? Naděje, že se otevírá nová cesta

Dvouletý kontrakt nebude kouči prodloužen, protože místo něj vládu nad střídačkou převezme Filip Pešán.

„S ním se otevírá nová cesta českého hokeje. S novou progresí a krví,“ prohlásil prezident svazu Tomáš Král, když Pešána jako budoucího kouče představoval.

Je to překvapivá zpráva. Ne v tom, že Pešán už dozrál v muže pro reprezentaci, ale že svaz, který v minulosti tak rád zůstával ve svém ukrytém světě, to oznámení učinil s ročním předstihem.

Odpadnou tak trapné až směšné tanečky, které provázely loňské hledání kouče nároďáku, když odcházel Josef Jandač. Tehdy postupně odmítli Martin Straka, Libor Zábranský i právě Pešán, a jak sám uznal Říha, stal se vlastně trenérem, protože nikdo jiný nechtěl. Svaz nebyl připraven.

Prodávejme úspěch

Jestli teď má být jedenačtyřicetiletý kouč symbolem nových zítřků, blikajícího světla v temné době tuzemského hokeje, je snad i Královo vyjádření zažehnutím svazové proměny. Také Pešán přiznal: „Toto oznámení je určitě jedním z prvních dobrých kroků. Že svaz ví, co dělá. Že má svou cestu a promyšlené tahy.“

Už je to víc než měsíc, co Pešán vstoupil do svazových struktur a nahradil Slavomíra Lenera na pozici šéftrenéra. Ve čtvrtek poprvé předstoupil před novináře (chcete-li veřejnost). Z jeho úst však nevzešel projev plný vizí, nového desatera, směru. Pešán naopak děkoval předchůdci a pravil, že je mile překvapen, jak mnohé svazové projekty šlapou.

O svých budoucích krocích mluvil okrajově, přesto jeden z hlavních prozradil: „Svaz se hrozně málo vyjadřuje, jak dobré věci dělá. Lidi rádi čtou kritiku a na pochvaly moc nejsou. Je to škoda a já budu ten, který o věcech chce pozitivně mluvit. Že máme úspěchy, které nejsou vidět svými výsledky, ale činností.“

Ne, od Pešána to nemá být stavění Potěmkinových vesnic, zakrývání zbídačeného stavu pod kvalitní fasádu. Ono vskutku není vše shnilé ve státě hokejovém, naopak je tu řada projektů, které šlapou, mění podhoubí i umetají cestu zpět k výšinám. Úspěšně funguje náborová akce Pojď hrát hokej. Výrazně roste počet profesionálních trenérů v žákovských kategoriích, které platí svaz. Na počátku byli v 21 klubech, letos - po pěti letech od spuštění - už ve 129. Mnohé celky zase dostaly zdarma výstroj pro nejmladší. A Pešán třeba vyzdvihuje mezinárodní program pro reprezentační týmy, který je podle něj jeden z nejlepších na světě.

A ať je splněno Pešánovo přání, tak chválu zaslouží i jeho jmenování. Rovněž v severských zemích je kouč hokejové reprezentace často stvrzen mnoho měsíců předem. Má to své opodstatnění. Pešán za rok nebude potřebovat čas hájení a hledání, jako když Říha loni dlouze „pátral“ po svých asistentech.

Odpadnou trable s letním kempem, který se zařizoval na poslední chvíli. Nebude muset o prázdninách vyhlížet na golfových turnajích, zdali tentokrát dorazil Voráček, Pastrňák a jiní, aby jim podal ruku. Pešán může začít se seznamováním hned. Navíc, jak už řekl Král, je prototypem nové krve. Vzdělává se v klubech NHL, z Liberce udělal tým moderního střihu, za pár týdnů už zase míří do Toronta na trenérskou konferenci plnou person z NHL.

VIDEO: Filip Pešán zřejmě nahradí kouče hokejové reprezentace Miloše Říhu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Má čas stvořit si svůj štáb, už teď nasměrovat český hokej tam, kde by ho za rok chtěl přebírat, byť slibuje, že Říhovi do jeho práce nebude mluvit. A Říha by zase měl být frajerem, aby Pešána příští rok v květnu přizval k sobě do týmu, aby si šampionát prožil u ledu, ne z VIP salonku pod stropem. Pak bude přechod ještě plynulejší.

„Myslím, že nastává dobrá doba. Dorůstají nám opravdu dobří hráči, dobrá jména. Sami jste viděli, že dvacítka byla loni čtvrtá, což ukazuje, že doba těch kluků je tady. Doufám, že medaile přijde v nejbližších letech. Na Slovensku jsme se prezentovali fantastickým hokejem a hlavně to bylo tím, jak byli zapojení mladí hráči. Je na čem stavět,“ řekl Pešán.

Mimochodem, loni byl on tím koučem čtvrté dvacítky, teď je zase u juniorské reprezentace generálním manažerem, který bude společně s koučem Varaďou vybírat tým pro světový šampionát v Česku. I to dává naději na okysličení tuzemského hokeje, že už nebude nutné mluvit o přestárlém evropském jádru, ale na led vypustíme mládí, byť se třeba dopustí chyb. Pešánova éra začíná.