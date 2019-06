Když Liberec trénuje, svrbí mě ruce, přiznává Pešán

„Když jsem se koukal na trénink Bílých Tygrů, svrběly mě ruce. Uvidíme, jestli se do toho někdy nezapojím, abych si zase čuchl k ledu,“ řekl Filip Pešán, který se za rok stane trenérem českého národního týmu.

Kolik času teď věnujete Liberci a kolik svazové práci?

Rozhodně to nemám rozdělené tak, že bych měl dny jen pro jednu nebo druhou organizaci. Budu se snažit pracovat na obou frontách současně, beru to jako spojené nádoby.

Co všechno vám vlastně u Bílých Tygrů zůstalo na bedrech?

Kontrola činnosti trenérů mládeže, organizování a kontrola chodu farmářského týmu Benátek i áčka Liberce. Také rozhovory s hráči a podpora pro Patrika Augustu.

Trenér Augusta říká, že tým pro další sezonu je z pětadevadesáti procent hotový. Souhlasíte?

Ano. Je tady spousta mladých hráčů, kteří bojují o své místo v týmu, ale kostra je hotová. Nevím, co by se muselo stát a kdo by nás musel oslovit, abychom se rozhodli někoho přijmout. Chtěl bych vstoupit do sezony s týmem, který tady teď je.

Jaký bude Liberec bez svého loňského nejproduktivnějšího hráče Kvapila, který se rozhodl odejít?

Jsem přesvědčen, že Marka nahradíme například Rosťou Maroszem, od kterého očekávám výbornou sezonu. Doufám, že mě v tom podpoří.

Budou v týmu pokračovat Kanaďané Doherty a Redenbach?

Doherty určitě ne, s Redenbachem pořád vyjednáváme, ale já chci, aby ve čtvrté lajně už nastupovali mladí kluci, a Tyler je už zkušený hráč, který si čtvrtou lajnu ani nezaslouží.

V létě vás s Libercem po roční přestávce čeká účast v Lize mistrů. Jaké v ní máte cíle?

Je to klišé, ale chceme jít postupnými kroky. Chceme se dobře prezentovat, postoupit ze skupiny a hrát play off stejně jako v extralize. V Evropě není legrace vyhrát žádný zápas ani proti exotickým soupeřům. Vzpomínám si třeba na velšský Cardiff, kde jsme ve třetí minutě prohrávali 0:2. Tyhle týmy jsou plné Kanaďanů a nedají vám nic zadarmo. Letos máme ve skupině severoirský Belfast, švédskou Luleu a německý Augsburg, není to jednoduchý los, ale mužstvu prospěje, když nehraje pořád se stejnými týmy.

Na co se nyní hlavně soustředíte na svazové úrovni?

Především chci detailně poznat projekty, které běží a buď je podpořit, nebo je změnit podle svého pohledu. Nejdřív ale musím zjistit, jak vůbec fungují. Chci jezdit do terénu, sledovat hokej a práci trenérů, protože tam podle mě potřebujeme přidat plyn nejvíc.

Berete práci pro celý český hokej jako novou motivaci?

Po deseti letech každodenního hokeje nastal čas, abych malinko poodstoupil, protože když je člověk tak dlouhou dobu každý den na ledě, už trochu cítí pracovní únavu. Jsem rád, že se můžu během následujícího roku připravit na převzetí národního týmu.

Co na to rodina?

Doma mám velké pochopení, ale na druhou stranu rodina potřebuje doma tátu. To jsou věci, na kterých jsem pracoval už loni a myslím, že se situace trochu zlepšila. Netvrdím, že teď budu doma víc, ale budu víc kontrolovat svůj čas, což je výhoda, protože nebudu závislý na celoročním programu jednoho týmu.

Za rok se chopíte trénování národního týmu. Co to pro vás znamená?

Rozhodnutí rok dopředu se mi líbí jako systémový krok. Trenér není hozený do vody pár týdnů před začátkem sezony, ale může se během celého roku připravovat na převzetí tak velkého týmu, jako je reprezentace. Je to pro mě obrovská výzva a taky zodpovědnost. Rok si odpočinu od každodenního koučinku, abych se na led zase těšil.

Chystáte užší spolupráci se současným reprezentačním koučem Milošem Říhou?

Samozřejmě se budeme potkávat v rámci komisí na svazu a určitě budu cestovat za národním týmem, abych viděl, jak hraje, ale rozhodně nechci Milošovi do práce jakkoli zasahovat. Jestli mě požádá o pomoc, bude pouze na jeho rozhodnutí.

Berete povýšení k reprezentaci jako odměnu za práci, kterou jste odvedl v Liberci?

Určitým způsobem ano. Národní tým se nenabízí někomu, kdo se fláká. Jsem rád, že jsem tu nabídku dostal a je to jisté ohodnocení mé práce.

Až národní tým převezmete, zůstanete dál sportovním ředitelem v Liberci?

Touhle otázkou jsem se zatím vůbec nezabýval. Řešil jsem otázku prvního roku, národní tým ještě nevedu.

Před dvěma lety jste byl trenérem reprezentační dvacítky, teď jste jejím generálním manažerem. Bude to hodně jiná role?

Určitě. Vím, jak velký zápřah je trénovat extraligový tým a zároveň dvacítku. Jsem ten, kdo bude pomáhat trenéru Vaškovi Varaďovi, který bude mít na starosti výběr hráčů a koučování.

Po sezoně většinou jezdíte sbírat zkušenosti do zámoří. Bude tomu tak i letos?

Protože mám nabitý program, tentokrát nepojedu na stáž k nějakému týmu. Určitě ale budu na konferenci v Torontu v půlce července, kam se moc těším. Z Kanady pak rovnou přelítám za reprezentační dvacítkou do Finska.