V Česku nás víc unaví cesta, jak něco obejít, než tvrdá práce, říká Pešán

Pešán začal „veřejně úřadovat“ ve středu v Břeclavi, kam svolal mládežnické a trenérské kolegy. Na celodenní přednášce nový šéftrenér mimo jiné prozradil první vlastní nápady, které podle něj pomohou českému hokeji k návratu mezi špičku.

„Chci ukázat, že mi není jedno, kudy český hokej jde,“ vysvětloval Pešán. „Netvrdím, že poslední roky jdeme špatně, ale můžeme být ještě lepší. A chtěl jsem být příkladem.“

Mezi řečníky vystoupili i Pešánovi kolegové z Liberce, díky nimž se Bílí Tygři vydrápali mezi extraligovou špičku. „Jsem rád, že přišlo tolik lidí, kteří se ani nevešli do sálu. Byl tu Petr Nedvěd, Venca Varaďa nebo Venca Prospal. Velká jména a mladí progresivní koučové,“ liboval si šéftrenér českého hokeje.

„Mrzí mě, že nedorazil (reprezentační trenér) Miloš Říha, kterému jsem volal, ale nedovolal se. Chtěl jsem, aby do debaty byli vtáhnutí všichni napříč kategoriemi,“ dodal Pešán.

Jak je pro vás těžké udílet rady lidem, kteří před pár měsíci byli ještě vašimi trenérskými kolegy v extralize?

Netvrdím, že jsem mentor. Někdo ale udávat směr musí, není možné z tisíce názorů vytvořit jednu cestu. Někdo musí rozhodnout a něco vybrat. Jsem teď v této pozici a respektuju všechny lidi, co ve středu byli v místnosti, a oni to mají stejné. To se pak hovořilo lehce.

Jak vidíte současný stav tuzemského hokeje?

Český hokej je nevyzrálý a nevychovaný. Herně i přístupem mimo led. Vychází to z české společnosti, vychází to z české rodiny a v tomhle jsou například Finové daleko dál než my. Jsou klidnější, připravenější, pracují v dobrých podmínkách a atmosféře. My pořád nadáváme, kritizujeme, pořád něco obcházíme a v podstatě nás unavuje cesta, kdy vymýšlíme, že se nemusí tvrdě pracovat. S tím musíme začít. V DNA máme zakódováno víc chytrosti a herního myšlení než ostatní národy, ale když je nedoženeme v systému práce, poctivosti a dobré atmosféře, je nám to v hokeji k ničemu.

Přednášel jste o změně hokejové kultury, jejíž změny budou dlouho těžko hmatatelné. Máte body, z nichž chcete vycházet?

Hlavně každý může být ten, který přispěje k její tvorbě. Vím, že je to trochu klišé, ale každý musí přispět svým malým dílem a potom se můžeme měnit. Jestli má někdo pocit, že Pešán vymyslí geniální věc, díky které začneme porážet Fina? To se nestane.

Kdy se vaše první nápady v českém hokeji projeví?

Ono je mi trošku trapné hovořit jako politik. Je to problematika širšího ražení než rozhodnutí bouchnutím do stolu. Chci na svazu prosadit expertní analytickou skupinu, aby veškerá rozhodnutí byla podložená daty a ne jen pocity. V podstatě se dá spoustu věcí rozhodnout na základě statistik a zjištění dat. Nechtěl bych být chytrák, který bude od stolu plácat jedno rozhodnutí za druhým a za dva roky je měnit jen proto, že jsem se blbě rozhodl. Mám rád věci podložené, a proto ode mě zatím nečekejte překotná a revoluční rozhodnutí.

Aby kroky byly trvalejší?

Rozhodnutí by měla mít trvalejší ráz a my musíme vědět, kolik například klubů má mít juniorská extraliga. Zjistíme, kolik máme přesně hokejistů a jaké jsou tendence odchodů a jaké jsou tendence přesunů do dospělých kategorií. Rozhodnutí musí být podložená a obecně v poslední době jsem trochu unavený v českém hokeji z vyjádření typu: „Já si myslím.“ „Asi to je takhle.“ „Slyšel jsem, že...“ Doba je tak pokročilá, že musíme přesně vědět, co chceme. Musíme mít situace zmapované a dobře se rozhodovat.

Co vás ještě vede k vytvoření analytického oddělení?

Mluvil jsem o tom na přednášce, že takhle sebereme kritikům vítr z plachet. Když mluvíte pocitově, dáváte prostor k nějaké debatě, diskuzi a polemice. Ne vždy to jde, ale když máte kroky podložené daty, je to věc, o které se nedá ani debatovat. Tohle jsem zavedl v Liberci, kde jsme jako trenéři s hráči hodně mluvili na základě statistik a v podstatě jim bereme možnost debatovat. Můžeme diskutovat o detailech, ale základní debata je černobílá.

Čili v Liberci spíš než věty „Hraješ špatně“, zazní „Proč hraješ špatně“?

Přesně tak. Ale tím vzděláváme hráče, kteří najednou skončí kariéru a řeknou si: Pešán dělal tohle, to se mi líbilo. Možná tam zkusím přidat něco svého.

Jak je pro vás těžké vyzrazovat vaše trenérské a manažerské know how?

Neukázal jsem zdaleka vše, co umím a vím. Druhá věc je, že sedět v klubu a nadávat umí každý. Něco si připravit a zorganizovat je zase něco jiného a není to jednoduché. Ti, co ve středu přednášeli a další budou přednášet dál, pochopí, že není možné na konferencích nebo doma pasivně sedět. A když mluvím o otevřenosti, musím být první, kdo otevírá dveře. Za mě to byla ukázka toho, jak bych si představoval, aby koučové spolupracovali.

Na přednášce jste mluvil, že sestavujete i playbook, což je jakýsi manuál pro český hokej.

Už na něm pracuju. Budeme se bavit o tom, co chceme hrát. Jednoznačně budou akademické a reprezentační týmy vědět, jakou mám představu o herním systému. Je to ale víc o každodenní práci v klubu než o nastavení herního systému, ten nás tolik netlačí.

V závěru jste se snažil podněcovat i účastníky konference a trenéry, aby mluvili o slabinách a přednostech českého hokeje. Překvapilo vás něco?

Jednoznačně Jirka Vykoukal. Opakovaně se trefoval do tabulek. Vím, že to asi bude problém, který trápí český hokej, ale jak z toho ven nejsem schopen říct. Znám názor majitele klubu, který vkládá do dětí obrovské peníze a v osmé třídě mu ho vezmete a dáte ho jinam. To je daleko širší problematika, což je na jinou debatu a na jiné výstupy. V podstatě se ty věci opakovaly pořád dokola. Kultura, přístup, nevychovanost společnosti a naopak snaha být motivací, že budeme vychovávat hráče a přes ně i rodiče. Lední hokej je natolik silný v Česku, že jsme schopní republikou zatřást.

Oproti červnové tiskovce, kde jste byl oficiálně představen novinářům, zníte rázněji. Čím to?

Na první tiskovce jsem byl ve funkci asi tři týdny. Nejsem příznivcem velkých nepodložených prohlášení, to je velmi laciné. Vzal jsem si čas a zdaleka jsem neřekl vše, co jsem chtěl. Potřebuju čas, abych mohl být zase chytřejší. Jenom se snažím mluvit o věcech, o kterých jsem bytostně přesvědčený. Nechci dělat velkohubá prohlášení a pak je po nějakém čase měnit.

Šéftrenér hokejové reprezentace Filip Pešán.

V červnu jste ještě také dumal, jak skloubit svazové funkce s prací v Liberci, kde dál zůstáváte sportovním ředitelem. Už jste našel řešení?

Nemusím sedět v Praze v kanceláři, abych mohl pracovat. Chci být spíš v terénu, chci mluvit s lidmi a není to o spojování funkcí. Pro mě je to jedna práce, která má jeden výstup.

Neslyšel jste názor, že funkce na svazu i v Liberci je v podstatě střet zájmů?

Liberec nikdo neřešil a nikdo se o tom nebavil. V Liberci mám kancelář, kde vymýšlím veškeré věci, které chci aplikovat, a nevidím rozdíl, kde budu sedět. Neovlivňuje mě to ani v jedné práci. Teď mám na věci víc času, byl jsem rád, že jsem navštívil konferenci v Torontu, kde jsem viděl, jak se řeší problémy jako technika a taktika. Neřeší kulturu, v tom jsme my na začátku.

V čem vás ještě letní výprava do Kanady obohatila?

Úžasná věc byla, že se potkali koučové z NHL a mládežnických kategorií. Navzájem poslouchali svoje přednášky, které byly velmi zajímavé. Všichni se poctivě vraceli ke kultuře organizací, ve kterých pracují a zároveň řeší takové detaily, které jsem na středeční konferenci ani nepřednesl, protože bych vynechal strašně moc mezikroků mezi začátkem tvorby kultury a detaily hry. Přednášky mám ale schované a v dobrou dobu je použiju a budu prezentovat dál.