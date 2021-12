Bedard řídil na MS dvacítek čtyřmi brankami kanonádu Kanady proti Rakousku

Šestnáctiletý talent Connor Bedard se podílel čtyřmi brankami na kanonádě hokejistů domácí Kanady na mistrovství světa hráčů do 20 let v Edmontonu a při výhře nad Rakouskem 11:2 se stal nejmladším hráčem, kterému se takový počin povedl. Tým kouče Davea Camerona navázal na nedělní úvodní výhru nad českou reprezentací 6:3 a posunul se do čela tabulky před Finsko, které má po dvou zápasech také plný počet šesti bodů.