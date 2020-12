Na tréninku hokejistů v Moskvě chyběl Lenc. Měl hraniční hodnoty testů na covid-19

Čeští hokejisté se na prvním tréninku před Channel One Cupem v Moskvě museli obejít bez Radana Lence, který měl...

Kufry se tam nevejdou. Dvacítka řešila problémy s letadlem

Nečekaný zádrhel řešila před odletem do dějiště mistrovství světa hokejová reprezentace do dvaceti let. Směr Edmonton...