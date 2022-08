Senzační vzkříšení. Čeští mladíci zažívají své malé Nagano

Hokejisté Spojených států a Česka ještě ani nevyjeli na led a Švédové už po postupu do semifinále odpovídali na otázky, jak náročným soupeřem Američané budou. Neslušný dotaz se médiím brzy vrátil. Útočník Jiří Kulich vystihl odvážnou zadovku obránce, dojel s pukem až k prázdné bráně a Češi na sebe mohli euforicky naskákat. „Je to krásné, hráli jsme jako jeden člověk,“ radoval se Kulich. Národní tým senzačně otočil a vyhrál čtvrtfinále světového šampionátu hráčů do 20 let 4:2.