Colorado uspělo v prodloužení a je krok od zisku Stanley Cupu

Kvůli zranění ze třetí partie finále Západní konference proti Edmontonu, kdy jej tvrdým atakem u hrazení poslal na marodku Evander Kane, útočník Nazem Kadri podstoupil operaci ruky a díky rychlé rekonvalescenci stihl nastoupit ve čtvrtém duelu finále. Na ledě Tampy se pak stal klíčovou postavou, když ve 13. minutě prodloužení utkání rozhodl a přiblížil tak Colorado na krok od zisku Stanley Cupu.

Kadri využil únavy obránce Michaila Sergačjova, jenž nestihl vystřídat a soupeři rychlostně nestačil. Centr druhé formace Avalanche, který si v letošní základní části vytvořil své osobní bodové maximum kariéry v NHL s 87 zápisy (28+59), se před něj natlačil a zakončil přesně střelou pod vyrážečku Andreje Vasilevského. Colorado mělo v nastavení navrch, kromě šance Kadriho byl blízko rozhodnutí už v 69. minutě bek Bowen Byram.

Bránu týmu z Denveru opět hájil Darcy Kuemper, kterého po pěti inkasovaných brankách v průběhu předešlé třetí partie vystřídal Pavel Francouz. Statistici mu tentokrát napočítali 37 zákroků proti 39 střelám Lightning. Vstup do zápasu ale jedničce Colorada nevyšel, když o čisté konto Kuemper přišel už po 36 vteřinách od zahajovacího buly. Po nepřehledné situaci v brankovišti se puk dostal zpátky na obránce Erika Černáka, který tvrdou ranou sestřelil Kuemperovi masku. V bezprostřední blízkosti brány se pak nejrychleji zorientoval dorážející Anthony Cirelli - 1:0.

Hubené vedení Tampa udržela do 26. minuty, kdy faul Victora Hedmana potrestala elitní formace hostů. Shodně 20. asistenci v play off si připsali Cale Makar a Mikko Rantanen. Vyrovnávací branka byla připsána Nathanu MacKinnonovi, od jehož brusle odražený puk doklouzal za brankovou čáru. Domácí kontrovali v 31. minutě. Švédský obránce Hedman převzal puk od Jana Rutty a nadechl se k velkému sólu, když sám zavezl puk do útočného pásma a v obklíčení bránících hráčů soupeře zaskočil Kuempera střelou bekhendem z pravého kruhu - 2:1.

Na startu třetí hrací části však srovnal útočník čtvrté řady Colorada Andrew Cogliano a za stavu 2:2 tak poslal utkání do prodloužení. Před bránou dorážel Nico Sturm a puk se dostal do sítě po odrazu od Cogliana, jenž byl v souboji svázán s bránícím Ruttou (22:43, 0+1, +/-: 0, 2 střely). Český obránce tentokrát odehrál větší porci minut poté, co utkání nedohrál zraněný Černák. Útočník Ondřej Palát (21:33, +/-: 0, 2 střely) zblokoval pět střeleckých pokusů soupeře ale bodově se neprosadil. Páté utkání finálové série, která se přesouvá zpátky na led Colorada, je na programu v noci z pátku na sobotu.

