Osamocený Vasilevskij, zničený obhájce. Tampa proti suverénovi hledá sílu

„Hrají na elitní úrovni, my ne. To musíme uznat,“ hlesl zklamaný kouč Tampy Jon Cooper, na jehož pošmourný obličej mířil záběr kamery snad téměř po každém ze sedmi inkasovaných gólů.

Za více jak stoletou historii finálových bojů o Stanleyův pohár příliš mnoho podobných debaklů k vidění nebylo.

Výsledek 7:0 se opakoval po 103 letech, vyšším jak sedmibrankovým rozdílem zvítězil jen Pittsburgh v roce 1991, když přehrál tehdejší Minnesotu North Stars poměrem 8:0.

Cooper i přesto nechtěl střídat neotřesitelnou jedničku Lightning, Andreje Vasilevského, jakkoli se po dvou třetinách za stavu 0:5 výměna nabízela.

„Ne, nepřemýšlel jsem nad tím,“ sdělil ovšem po zápase. „Je to (Vasilevskij) nejlepší brankář na světě a společně s ním vyhráváme i prohráváme. I kdybych se k tomu odhodlal, nemyslím si, že by šel sám ven. Takový je to bojovník, proto je nejlepší.“

Vasilevskij v play off neopustil branku Tampy od úvodního konferenčního finále proti Washingtonu, které se hrálo už 11. května 2018. Od té doby ruský gólman při nejdůležitějších zápasech sezony nepřetržitě stráží brankoviště mužstva z Floridy.

Ani on takovou demolici ve vyřazovacích bojích nepamatuje. V jubilejním 100. zápase v play off vůbec poprvé inkasoval sedmkrát.

„Poslyšte, dneska jsme ho v tom nechali,“ uvedl kapitán Steven Stamkos. „Je naší oporou už roky a dlužíme mu, abychom příští zápas odehráli lépe. Vždyť to mohlo dopadnout mnohem hůř, ale on předvedl několik neuvěřitelných zákroků.“

Podívejte se na sestřih druhého utkání finále Stanley Cupu:

Měl pravdu, ačkoli Vasilevskij po jedenácti střelách šátral hned třikrát po puku ve vlastní síti a nevytáhl výraznější zákrok, v dalším průběhu utkání zastavil několik obrovských šancí, samostatné úniky nevyjímaje.

„V žádném případě to dnes není na něm. Musíme být lepší jako tým,“ přidal Stamkos, který víru v mužstvo, jež stále útočí na vítězný hattrick, neztrácí.

„Lidé si asi budou myslet, že série skončila, ale my jsme velmi odolná skupina. Můžeme se vrátit domů. Ať už duel skončí 1:0, 7:0 nebo 10:0, je to prohra v play off a je třeba jít dál. Musíme se pochlapit jako tým i jako jednotlivci. A naše mužstvo to udělá. Vraťme se domů před naše fanoušky a uvidíme, co v nás je. V této pozici jsme už byli,“ doplnil Stamkos.

Dvaatřicetiletý Kanaďan se vracel o dva týdny zpět, obdobnou pozici si už družina kolem něj osahala, jenže teď je situace úplně jiná.

Zatímco porážka 2:3 od Rangers je v jistém smyslu mohla před dalšími souboji povzbudit, nyní stojí proti soupeři, který letos v zámoří hraje dlouhodobě vysoce nadstandardně.

Hráči Colorada slaví gól Valerije Ničuškina (druhý zleva).

Po úvodním triumfu Colorada (4:3 po prodloužení) se mohlo zdát, že série bude naprosto vyrovnaná, jenže Avalanche o tři dny později ještě zvýšili tempo. Těžko byste v utkání hledali byť jen minimální úsek hry, který by nebyl pod kontrolou výběru z Denveru.

„Tahle hra se blížila dokonalosti, kterou můžete od svých svěřenců očekávat,“ komentoval nadšený kouč Colorada Jared Bednar. „Bylo to výjimečné. Kluci hráli tvrdě hned od startu, v obraně působili odhodlaně, v útoku nebezpečně, a to napříč kompletní sestavou.“

Ano, Tampa se nyní přesouvá domů do Amalie Areny, v níž během letošního play off prohrála jen jednou.

Jenže stojí proti celku, který na stadionech soupeřů ještě nezaváhal, ve vyřazovacích kláních padl pouze dvakrát a sebevědomě směřuje za pohárem.

Tohle už je pro Lightning obrovské sousto, v jejich prospěch mnoho statistik nehovoří. Pokud však z něčeho mohou čerpat energii, jsou to zkušenosti z posledních let.

Však zvládli jedenáct sérií v řadě, v předešlých týdnech navíc kromě svízelné situace s New Yorkem odvrátili také dva mečboly Toronta.

Čelí silnému protivníkovi, ale jak ukázal nedělní zápas, zatím mu jeho případný úspěch hodně usnadňují. Tři zásahy schytali z přečíslení (přičemž jedno dopustili při vlastní přesilovce), dva v oslabení, jeden z dorážky a jeden po nepovedené přihrávce českého útočníka Ondřeje Paláta.

„Musíme začít tím, že začneme tvrději bránit,“ poznamenává obránce Ryan McDonagh.

„Musíme si uvědomit, že jsme se až sem dostali z nějakého důvodu. Vraťme se k naší hře a pochopme, že oni mají neuvěřitelný tým, ale my také. Můžete smeknout klobouk před jejich výkony, ale zároveň je třeba vnímat, že existuje tenká hranice mezi respektem k soupeři a přílišným respektem k soupeři,“ podotýká Stamkos, jenž touží po dalším obratu.

Stejně jako trenér Cooper: „Oproti konferenčnímu finále je to úplně jiná série, zcela jiný tým. Společné mají jen to, že opět ztrácíme 0:2 na zápasy. Jeden příběh jsme napsali, teď nám nezbývá, než přidat druhý.“