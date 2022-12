Útočník Kämpf gólem přispěl k triumfu Toronta nad Los Angeles

Po Bostonu a New Jersey (43 bodů) je nejlepším týmem Východní konference a zároveň i celé NHL Toronto (40 bodů) poté, co průběžný lídr Západu Vegas má bodů 39. Naposledy ve formě hrající Maple Leafs přidali do své sbírky triumf 5:0 nad Los Angeles.

O výsledku rozhodla čtyřgólová druhá třetina, kdy za domácí skórovali Pierre Engvall, William Nylander, po 21. v řadě bodující Mitchell Marner a český centr David Kämpf (17:41, 1+0, +1, 1 střela). Své čtvrté trefy sezony docílil v 26. minutě z rychlého protiútoku zakončeného střelou z levého kruhu.

Poslední slovo zápasu si vzal v 50. minutě ještě kanonýr Auston Matthews. První hvězdou byl zvolen gólman Toronta Ilja Samsonov, jenž na čisté konto potřeboval 29 zákroků.

Elitní týmy Centrální divize, Dallas a Winnipeg, ve čtvrtek shodně zapsaly výhry a tak nadále s 35 body sdílejí prvenství. Stars uspěli 4:3 po prodloužení nad Ottawou. Museli ovšem otáčet skóre, když od 42. minuty hosté drželi stav 2:3. V 55. minutě však srovnal Nils Lundkvist a vítězný obrat dokonal v poslední minutě nastavení Tyler Seguin. Radovat se tak mohl i český centr Radek Faksa (15:21, +/-: 0, 1 střela).

Zmiňovaný Winnipeg pro změnu dobyl led St. Louis. Na výhře Jets 5:2 se nejvíce podílel tříbodový útočník Pierre-Luc Dubois (2+1). Český gólman vítězů David Rittich plnil jen roli náhradníka.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky NHL

Florida Panthers Florida Panthers : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 5:1 (1:0, 4:1, 0:0) Góly:

18:05 Tierney (M. Staal)

21:47 Luostarinen (Barkov, Reinhart)

22:45 Mahura (Bennett, M. Tkachuk)

34:52 Kiersted (Cousins, E. Staal)

35:37 M. Tkachuk (Verhaeghe, Ekblad) Góly:

28:09 Berggren (Copp, Raymond) Sestavy:

Bobrovskij (Knight) – Forsling, Ekblad (A), M. Staal, Montour, Kiersted, Mahura – Verhaeghe, Bennett, M. Tkachuk (A) – Luostarinen, Barkov (C), Reinhart – Cousins, E. Staal, White – Lomberg, Tierney, Dalpe. Sestavy:

Nedeljkovic (Husso) – Chiarot (A), Seider, Hronek, Oesterle, Hägg, Lindström – Raymond, Larkin (C), Perron – P. Suter, Rasmussen, Kubalík – Erne, Copp (A), Sundqvist – Berggren, Veleno, Czarnik. Rozhodčí: Rehman, Brenk, Murray, Suchánek Počet diváků: 14 961

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Nashville Predators Nashville Predators 5:2 (2:1, 0:1, 3:0) Góly:

01:16 Point (Cole, Černák)

02:53 Perry (Stamkos, Hedman)

42:14 Point (Cirelli, Kučerov)

47:10 Paul (Stamkos)

55:40 Hagel (Sergačjov, Elliott) Góly:

10:51 Jankowski

32:36 A. Carrier (F. Forsberg, Niederreiter) Sestavy:

Elliott (Vasilevskij) – Perbix, Hedman, Černák, Cole, Foote, Sergačjov – Cirelli, Point, Hagel – Kučerov, Stamkos, Paul – Killorn, Colton, Maroon – Perry, Bellemare, Naměstnikov. Sestavy:

Saros (Lankinen) – Gross, Josi, A. Carrier, Ekholm, Fabbro, Lauzon – Duchene, Pärssinen, Granlund – Jeannot, Sissons, F. Forsberg – Niederreiter, R. Johansen, Co. Smith – McCarron, Jankowski, Trenin. Rozhodčí: G. Dwyer – P. Lambert

Dallas Stars Dallas Stars : Ottawa Senators Ottawa Senators 4:3P (2:2, 0:0, 1:1 - 1:0) Góly:

05:07 Heiskanen (Hintz, Pavelski)

06:55 Heiskanen (W. Johnston, Lundkvist)

54:54 Lundkvist (Hintz)

64:31 Seguin (W. Johnston) Góly:

13:52 Brassard (Batherson)

18:47 Chabot (B. Tkachuk, M. Joseph)

41:27 Hamonic (DeBrincat, Sanderson) Sestavy:

Oettinger (Wedgewood) – Lundkvist, Heiskanen, Hakanpää, Lindell (A), C. Miller, R. Suter – Pavelski, Hintz, J. Robertson – Seguin (A), Faksa, Marchment – Dellandrea, W. Johnston, Ja. Benn (C) – Gurjanov, Glendening, Kiviranta. Sestavy:

A. Forsberg (Talbot) – Zajcev, Chabot (A), Sanderson, Hamonic, Holden, Brännström – Giroux (A), Stützle, B. Tkachuk (C) – Batherson, Pinto, DeBrincat – M. Joseph, Gambrell, Motte – Watson, Kastelic, Brassard. Rozhodčí: Lee, McCauley – Tobias, Galloway. Počet diváků: 18 023.

St. Louis Blues St. Louis Blues : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 2:5 (0:1, 1:2, 1:2) Góly:

38:36 Thomas (Tarasenko, Rosén)

50:43 Leivo (O'Reilly, B. Schenn) Góly:

15:51 Dubois (Scheifele, Stanley)

20:27 Connor (Eyssimont, Pionk)

24:06 Wheeler (Scheifele, Dubois)

47:39 Dubois (Morrissey, DeMelo)

58:06 Perfetti (Wheeler, Pionk) Sestavy:

Greiss (Binnington) – Leddy, Parayko (A), Rosén, Faulk, Mikkola, Bortuzzo – B. Schenn (A), O'Reilly (C), Leivo – Kyrou, Barbašev, Tarasenko (A) – Saad, Bučněvič, Bitten – N. Walker, Acciari, T. Pitlick – Thomas. Sestavy:

Hellebuyck (Rittich) – Morrissey (A), Schmidt, Dillon, Pionk, Samberg, Stanley, DeMelo – Perfetti, Scheifele (A), Wheeler – Connor, Dubois, Eyssimont – Barron, Lowry (A), Mäenalanen – Jonsson Fjällby, D. Gustafsson, Harkins.