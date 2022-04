Florida předvedla famózní obrat, gólově se prosadil i obránce Gudas

V duelu mezi New Jersey a Floridou to dlouho vypadalo na výhru tabulkově hůře postaveného celku. Devils, kteří již pouze dohrávají základní část bez šance na play off, proti průběžnému lídrovi tabulky Východní konference v zahajovací třetině skórovali dvakrát v rozmezí pouhých 17 vteřin a ve druhé hrací části na další dva slepené góly potřebovali sekund 45.

I díky premiérovému hattricku běloruského reprezentanta Jegora Šarangoviče tak po 40 minutách hry vedli domácí jasně 6:2. Pod v pořadí druhou trefu Panthers se podepsal český bek Radko Gudas, jenž v 32. minutě se štěstím po odrazu od brusle dostal za záda brankáře Andrewa Hammonda svou vlastní vyraženou střelu.

Velkou show si však favorizovaná Florida schovala až na třetí třetinu, kdy utkání jen dohrávající Devils potrestala sérií čtyř gólů. Na dostřel Panthers dostal v 56. minutě kapitán Aleksander Barkov a stejný hráč se radoval podruhé z klíčové trefy na 6:6, časomíra se zastavila na 58 minutách a 36 vteřinách. V následném prodloužení pak rozjetí hosté završili velký obrat, když se podruhé v utkání prosadil i švédský bek Gustav Forsling - 6:7 pro Floridu.

Výsledky NHL:

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Kuemper (Francouz) – Makar, D. Toews, Manson, J. Johnson, E. Johnson, MacDermid – Rantanen, MacKinnon, Ničuškin – Burakovsky, Kadri, Lehkonen – Compher, N. Sturm, Newhook – L. O'Connor, Helm, Cogliano. Sestavy:

Jarry (DeSmith) – Letang, Dumoulin, Marino, Matheson, Ruhwedel, Friedman – Rust, Crosby, Guentzel – Rakell, Malkin, Zucker – Kasperi Kapanen, J. Carter, Rodrigues – D. Heinen, Blueger, Boyle. Rozhodčí: Lee, Nicholson – Berg, Smith

New Jersey Devils New Jersey Devils : Florida Panthers Florida Panthers 6:7P (2:1, 4:1, 0:4 - 0:1) Góly:

03:25 Šarangovič (D. Hamilton)

03:42 J. Hughes

22:00 Šarangovič (Mercer)

22:45 Kuokkanen (A. Johnsson, Ty Smith)

34:44 Šarangovič (N. Hischier)

36:08 A. Johnsson (Kuokkanen, J. Boqvist) Góly:

09:02 Chiarot (A. Lundell, S. Reinhart)

31:17 Gudas (Montour)

45:34 Montour (Duclair, Marchment)

47:03 Forsling (S. Reinhart)

55:23 Barkov (S. Bennett, Huberdeau)

58:36 Barkov (Weegar, Huberdeau)

61:45 Forsling (S. Bennett) Sestavy:

A. Hammond (Daws) – D. Hamilton, Siegenthaler, Severson (A), Graves, P. K. Subban, Ty Smith – Mercer, J. Hughes (A), Šarangovič – Bratt, N. Hischier (C), Tatar – Kuokkanen, J. Boqvist, A. Johnsson – Bastian, M. McLeod, Vesey. Sestavy:

Bobrovskij (41. S. Knight) – Weegar (A), Forsling, Gudas, Chiarot, Montour, Hägg – Duclair, Barkov (C), Verhaeghe – Giroux, S. Bennett, Huberdeau (A) – S. Reinhart, A. Lundell, Marchment – Mamin, Luostarinen, Lomberg. Rozhodčí: Corey Syvret, Eric Furlatt. Čároví: Tyson Baker, Libor Suchánek Počet diváků: 12284

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Minnesota Wild Minnesota Wild 0:0 (-:-, -:-, -:-)

San Jose Sharks San Jose Sharks : Dallas Stars Dallas Stars 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Calgary Flames Calgary Flames : St. Louis Blues St. Louis Blues 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 0:0 (-:-, -:-, -:-)