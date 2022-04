Pastrňák režíroval triumf Bostonu, Hertl asistoval proti Francouzovi

Za čtvrtečním triumfem Bostonu 8:1 nad New Jersey stála šestigólová druhá třetina v podání domácího celku. Už po 57 vteřinách od zahajovacího buly Bruins poslal do vedení bek Matt Grzelcyk. Po srovnání Jacka Hughese v 17. minutě vracel domácím náskok Jake DeBrusk.

Ve zmiňované druhé dvacetiminutovce dvakrát slavil Brad Marchand a mezi střelce se zapsali i kapitán Patrice Bergeron, Erik Haula, Marc McLaughlin a Taylor Hall.

Hned tři asistence si připsal suverénní lídr produktivity mezi Čechy v NHL David Pastrňák (14:28, 0+3, +3, 3 střely). Sezonní bilanci si tak vylepšil na 71 bodů (38+33) z 67 startů, druhý Tomáš Hertl ze San Jose má bodů 57 (26+31), třetí Jakub Voráček z Columbusu je na 49 zápisech (5+44).

New Jersey hrající bez zraněného Pavla Zachy po utkání přišlo i o matematickou šanci postupu do play off. V dresu vítězů kromě Pastrňáka nastoupil i centr Tomáš Nosek (13:55, +/-: 0, 1 střela).

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky NHL:

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Góly:

03:48 Aho (A. DeAngelo, T. Teräväinen)

19:48 A. Svečnikov (Slavin, Domi)

23:43 T. Teräväinen (Aho, A. DeAngelo)

58:15 A. Svečnikov (Slavin) Góly:

Sestavy:

F. Andersen (Raanta) – A. DeAngelo, Slavin (A), Pesce, Skjei, Cole, Brendan Smith – Jarvis, Aho, T. Teräväinen – Domi, Trocheck, A. Svečnikov – Fast, J. Staal (C), Niederreiter – Martinook (A), Stepan, M. Nečas. Sestavy:

J. Allen (Montembeault) – D. Savard, A. Romanov, J. Barron, Edmundson (A), Ch. Wideman, Schueneman – M. Hoffman, Suzuki (A), Caufield – Josh Anderson, Dvorak, R. Pitlick – Armia, Evans, Byron (A) – J. Ylönen, Dauphin, T. Pitlick. Rozhodčí: L'Ecuyer, Blandina – Baker, Shewchyk. Počet diváků: 15 289.

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Dallas Stars Dallas Stars 2:3P (0:1, 1:0, 1:1 - 0:1) Góly:

39:21 Drysdale (Henrique, S. Carrick)

56:39 Shattenkirk (Vaakanainen, T. Terry) Góly:

09:59 R. Suter (Seguin, Peterson)

55:51 Sekera

60:53 Jamie Benn (M. Heiskanen) Sestavy:

J. Gibson (Stolarz) – Drysdale, Fowler (A), Shattenkirk, Vaakanainen, Šustr, Benoit, Mahura – Mayhew, Henrique (A), Milano – T. Terry, Zegras, D. Grant (A) – Aston-Reese, Lundeström, D. Simon – Steel, S. Carrick. Sestavy:

Oettinger (Wedgewood) – J. Klingberg (A), Sekera, M. Heiskanen (A), R. Suter, Hakanpää, Hanley – Pavelski, Hintz, J. Robertson – Naměstnikov, Seguin, Studenič – A. Radulov, Jamie Benn (C), Peterson – Glendening, Faksa, M. Raffl. Rozhodčí: Lee, Hanson – Rody, Hunt Počet diváků: 12 385

Calgary Flames Calgary Flames : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 2:3N (0:0, 0:1, 2:1 - 0:0) s.n.0:1 Góly:

41:36 J. Gaudreau (Järnkrok, Hanifin)

53:33 Gudbranson (Monahan, Lucic) Góly:

21:05 Iafallo (A. Kempe, Edler)

55:38 Arvidsson (Danault, O. Määttä)

L. Andersson Sestavy:

Markström (Vladař) – Hanifin, R. Andersson, Kylington, Ch. Tanev, Zadorov, Gudbranson – J. Gaudreau, E. Lindholm, M. Tkachuk (A) – Mangiapane, Backlund (A), Toffoli – D. Dubé, Järnkrok, Coleman – Lucic, Monahan (A), T. Lewis. Sestavy:

C. Petersen (Quick) – O. Määttä, Spence, Björnfot, Durzi, Edler, Stecher – Iafallo (A), Kopitar (C), A. Kempe – T. Moore, Danault, Arvidsson – Vilardi, Byfield, Kupari – Grundström, L. Andersson, Kaliyev. Rozhodčí: MacDougall, Joannette – Fournier, Johnson

Minnesota Wild Minnesota Wild : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 3:4P (1:1, 1:2, 1:0 - 0:1) Góly:

10:52 Dumba (Boldy)

37:48 F. Gaudreau (K. Fiala, Boldy)

41:02 Kaprizov (Hartman, Spurgeon) Góly:

01:06 Rakell (Marino, Zucker)

21:54 Guentzel (Letang, Malkin)

29:49 Rakell (Crosby)

63:57 Malkin (Rust, Matheson) Sestavy:

C. Talbot (M.-A. Fleury) – Spurgeon (C), J. Middleton, Dumba (A), J. Brodin, Merrill, D. Kulikov – Hartman, Zuccarello, Kaprizov – Boldy, F. Gaudreau, K. Fiala – Greenway, J. Eriksson Ek, M. Foligno (A) – Duhaime, Jost, Deslauriers. Sestavy:

DeSmith (Jarry) – Letang (A), Dumoulin, Marino, Ruhwedel, Friedman, Matheson – Crosby (C), Guentzel, Rust – Malkin (A), Rakell, Zucker – Kasperi Kapanen, J. Carter, Rodrigues – D. Heinen, Boyle, Blueger. Rozhodčí: Skilliter, Anderson

New York Islanders New York Islanders : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 5:2 (2:0, 0:2, 3:0) Góly:

08:39 Aho (Nelson)

08:50 Wahlstrom (Parise, Barzal)

43:16 Palmieri (Bailey, Pelech)

49:52 Barzal

59:04 Pulock Góly:

28:47 Bemström (E. Robinson, Kukan)

30:26 Danforth Sestavy:

Varlamov (Schneider) – Dobson, Chára, Pulock, Pelech, Greene, G. Hutton, Aho – Beauvillier, Nelson (A), A. Lee (C) – Wahlstrom, Barzal, Parise – Palmieri, Pageau, Bailey (A) – Bellows, Cizikas, M. Martin. Sestavy:

Merzlikins (Bérubé) – Peeke, Gavrikov, Kukan, Bean, G. Carlsson, A. Boqvist – J. Voráček, Roslovic, Laine – Nyquist (A), Sillinger, O. Bjorkstrand – E. Robinson (A), Kuraly, Danforth – Bemström, B. Gaunce, Činachov. Rozhodčí: Furlant, O'Donnell – Toomey, McNamara Počet diváků: 17255