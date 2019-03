Vrána asistoval u výhry Washingtonu, Rittich nastoupil za Calgary

Pouhý den po pokoření dvanáctiset bodové hranice v podání Sidneyho Crosbyho z Pittsburghu (927 zápasů, 1 202 bodů, 441+761) se po stejné metě natahoval i jeho dlouholetý rival Alex Ovečkin z Washingtonu. Díky bilanci 1+1 u výhry 5:3 na ledě Philadelphie si ruský kanonýr upevnil svou 46. trefou sezony vedení v tabulce střelců a zároveň v historickém bodování navýšil svůj součet na 1 199 bodů (1 068 zápasů, 1 199 bodů, 653+546).

Na milník již naopak dosáhl brankář vítězů Braden Holtby, pro kterého to díky 27 zákrokům byla jubilejní 250. vychytaná výhra kariéry. Potřeboval na to 409 startů, což je druhý nejrychlejší výkon v historii NHL po legendárním Kenu Drydenovi (ten to zvládl v 381 zápasech). „Když se nad tím zamyslíte, je to dost šílené. Měl jsem prostě štěstí, že nastupuju za silné týmy,“ komentoval svůj úspěch Holtby, kterého Flyers překonávali až v závěru duelu.

Favorizovaní Capitals si totiž v úvodních dvou třetinách vypracovali pětigólový trhák. U v pořadí poslední trefy od Nicklase Bäckströma z 26. minuty si asistenci připsal i Jakub Vrána (14:05, 0+1, -1). Obránce Michal Kempný (19:12, -2, 2 střely) figuroval na ledě u dvou obdržených branek. Flyers, kterým podruhé za sebou chyběl zraněný Jakub Voráček, v závěru alespoň zkorigovali skóre trefami Philippe Myerse, kapitána Claudea Girouxe a Scotta Laughtona. Obránce Radko Gudas (17:39, -1, 1 střela) se bodově neprosadil.

Výsledky:

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Calgary Flames Calgary Flames 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) Góly:

08:34 Theodore (Mark Stone, W. Karlsson)

49:31 Engelland (R. Smith, W. Karlsson) Góly:

31:54 Hamonic (Hamonic, Tkachuk) Sestavy:

M.-A. Fleury (M. Subban) – Schmidt, Engelland, McNabb, Theodore, Merrill, C. Miller – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith – Pacioretty, Stastny, Mark Stone – Pirri, Eakin, Tuch – Carpenter, Bellemare, Reaves. Sestavy:

Rittich (M. Smith) – Giordano, R. Andersson, Hanifin, Hamonic, Brodie, Prout – J. Gaudreau, Monahan, Tkachuk – Mangiapane, Backlund, E. Lindholm – S. Bennett, Jankowski, Czarnik – Frolík, D. Ryan, Hathaway. Rozhodčí: Lee, McIsaac – Murchison, Gawryletz Počet diváků: 18.422

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : St. Louis Blues St. Louis Blues 4:5 (1:2, 2:1, 1:2) Góly:

05:28 N. Ritchie (Terry, Holzer)

35:39 Rakell (Terry, Fowler)

37:51 Jaycob Megna (Steel, Silfverberg)

45:07 Henrique (Ja. Larsson, Terry) Góly:

08:03 B. Schenn (Tarasenko, R. O'Reilly)

15:55 R. O'Reilly (Bozak, Pietrangelo)

33:53 Thomas (Parayko, Schwartz)

58:56 Thomas (Parayko, Tarasenko)

59:09 B. Schenn (Pietrangelo) Sestavy:

Gibson (R. Miller) – Manson, H. Lindholm, Fowler, Guhle, Holzer, Jaycob Megna, Ja. Larsson – Perry, Getzlaf, K. Roy – Silfverberg, Steel, Rakell – Terry, Henrique, Sprong – Rowney, Kesler, Jones – N. Ritchie. Sestavy:

Binnington (Allen) – Edmundson, Pietrangelo, Bouwmeester, Parayko, Dunn, Del Zotto – B. Schenn, R. O'Reilly, Tarasenko – Maroon, Bozak, Thomas – Schwartz, Sundqvist, Steen – MacEachern, Barbašev, Blais. Rozhodčí: Hanson, Rooney – Miller, Galloway Počet diváků: 16 854

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 3:2P (0:0, 0:2, 2:0 - 1:0) Góly:

42:21 Eriksson (Gaudette, L. Schenn)

44:13 Leivo (Goldobin, Gaudette)

63:11 Edler (Boeser, Markström) Góly:

32:28 Hainsey (Marner, Co. Brown)

33:02 Rielly (Tavares, Marleau) Sestavy:

Markström (Demko) – Edler (A), Stecher, D. Pouliot, Biega, Sautner, L. Schenn – Leivo, Pettersson, Boeser – Pearson, Goldobin, Horvat (A) – Roussel, Gaudette, M. Granlund – Eriksson, Beagle (A), Motte. Hlavní trenér: Travis Green. Sestavy:

Andersen (Sparks) – Rielly (A), Hainsey, Muzzin, N. Zajcev, Marinčin, Holl – Hyman, Tavares (A), Marner – A. Johnsson, Matthews, Kapanen – Marleau (A), W. Nylander, Co. Brown – Ennis, Petan, Moore. Hlavní trenér: Mike Babcock. Rozhodčí: Dan O'Rourke, Brad Meier. Čároví: Michel Cormier, Ryan Gibbons Počet diváků: 18871