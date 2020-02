Uzávěrka přestupů v NHL se blíží. Dres mohou změnit hvězdy i hrstka Čechů

Nejzvučnějším adeptem na přestup je Ilja Kovalčuk. Jeho působení v Los Angeles se dá označit za fiasko, ovšem po přesunu do Montrealu začátkem ledna ruský útočník znovu ožil. V 17 partiích nasázel šest gólů, přidal stejný počet asistencí a kritici nestačili žasnout, jak v sobě náhle dokázal probudit dávný instinkt obávaného kanonýra.

Jenže postup do play off se Canadiens vzdaluje a tak se množí spekulace, že by kanadský klub mohl nečekaně hodnotné zboží zúročit. Kovalčuk šel po krachu v Los Angeles s platovými nároky výrazně dolů a netají se tím, že se v pokročilém věku vrátil do NHL hlavně kvůli zisku Stanley Cupu.



Hodně se mluví o zájmu Bostonu, kde by se však Rusovi dostávalo mnohem méně prostoru než v současném klubu, nemluvě o tom, že Bruins zatím šlapou výborně i bez posil. Možností je také přestup do NY Islanders, kde působí někdejší Kovalčukův nadřízený a generální manažer Lou Lamoriello.

Dalším skloňovaným jménem před uzávěrkou je Chris Kreider. Forvard NY Rangers je ceněný pro svou fyzickou hru ozdobenou solidním bodovým příspěvkem (55 zápasů, 40 bodů, 22+18). Kreiderova současná gáže činí 4,65 milionu dolarů, po vypršení smlouvy koncem této sezony si však Američan zřejmě řekne o vyšší částku.

Mnoho týmů má zájem o služby útočníka Jeana-Gabriela Pageaua z Ottawy. Ten je sice v kanadské metropoli spokojený, ovšem i jeho cena na hráčském trhu po tomto ročníku vzroste - zejména povedený podzim přitáhl k Pageauovi pozornost ostatních klubů, které mu budou ochotny nabídnout o něco víc než současné tři miliony dolarů za rok.

Přestupem sezony se dá označit prosincový přesun hvězdného Taylora Halla z New Jersey do Arizony. Ani tam by se však produktivní forvard nemusel ohřát dlouho, vše ovšem bude záviset na tom, jak si Coyotes povedou v boji o postupový flek do play off.

Joe Thornton

Méně pravděpodobným je také přestup legendy Joea Thorntona ze San Jose. 40letý bard působí v organizaci Sharks už patnáct let, jenže na Stanley Cup nikdy nedosáhl. Přestože nevyslovil zájem o přesun do jiného klubu, lze si v jeho případě představit poslední sezonu kariéry jako honbu za pohárem ve stylu Raye Bourquea v roce 2001. Thornton by však musel zrušit klauzuli o nevyměnitelnosti, která je součástí jeho končícího jednoletého kontraktu.

Smlouva vyprší několika Čechům

Přestože mu po sezoně bude zbývat ještě rok ze současné smlouvy, je český útočník Ondřej Kaše žádaným zbožím na hráčském trhu. 24letý forvard Anaheimu byl už před touto sezonou krůček od výměny do Caroliny, jenže Justinu Faulkovi na opačné straně se do Kalifornie nechtělo.



Kaše je tak nadále zmiňován coby aktér potenciální výměny, například s Calgary, odkud by mohli opačným směrem putovat Travis Hamonic nebo T.J. Brodie. Český křídelník sice kvůli nemoci v posledních zápasech nenastoupil, debatu o jeho trejdu to však nijak neutišilo.

Beze smlouvy bude po sezoně duo krajanů z Buffala - Michael Frolík a Vladimír Sobotka. Trápící se Sabres budou po sezoně zřejmě hodně zatřesou kádrem, což znamená nejistotu také pro českou dvojici. Frolík přestoupil v lednu z Calgary a má právo vetovat přestup do deseti vybraných klubů. Sobotka je mimo hru už od listopadu, kdy podstoupil operaci kolena.

Ondřej Kaše, Dominik Kubalík a Pavel Francouz.

O novou smlouvu si téměř jistě řekl střelec Dominik Kubalík, který byl v lednu zvolen nováčkem měsíce. Kanonýr Chicaga sice v posledních zápasech ze své střelecké formy slevil, o jeho služby ale bude v NHL dozajista zájem. Kubalík bude po sezoně volným hráčem s omezením.

Povedenou nováčkovskou sezonu zažívá také brankář Pavel Francouz, který v Coloradu zdatně sekunduje Philippu Grubauerovi. Český gólman sice odchytal méně zápasů, co do statistik si v nich však vedl lépe. Smlouva po sezoně vyprší například také Radko Gudasovi z Washingtonu, Tomáši Noskovi z Vegas nebo Romanu Polákovi a Radku Faksovi z Dallasu.