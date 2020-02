ZÁPISNÍK: Dobrá rána s Pastou. Zábava jako v dobách teletextu

Na teletextu jste však snadno a rychle objevili výsledky NHL, v nichž navíc byly góly a asistence českých borců vyznačeny žlutým písmem. Klidně se stalo, že se stránka žlutila jako pšeničná pole před žněmi.

90. léta jsou pryč stejně jako časy české hojnosti. Teletext - na tehdejší dobu až zázračná technologie - nahradil internet a chytré telefony.

Ale jedno je teď stejné.

Hokejoví fandové se opět probouzejí a dychtivě pátrají, co jejich krajané přes noc dokázali za mořem. Přesněji hlavně ten, který hraje v Bostonu a na zádech má dvě osmičky. A ve čtvrtek to bylo radostné čtení, David Pastrňák zářil proti Montrealu (4:1). Dodal další důkazy, proč se řadí k absolutní světové špičce.

Vládce střelců. A bodování?

Když viděl spoluhráče s pukem, kdejaký útočník by přestal bruslit a jen setrvačností by se klouzal. Fandil by. Čekal, jak to dopadne a zda se k němu kotouč třeba náhodou neodrazí.

Pastrňák? Ten naopak zrychlil. Hnal se vpřed, našel místo a za odměnu dostal dva perfektní pasy, které hravě proměnil. Pak se k němu zatoulal kotouč i v přesilovce. Završil hattrick. Už čtvrtý v sezoně. Po čtyřech duelech, kdy neskóroval.

Sebemrskačsky přiznám, že jsem psal text, v němž jsem upozornil, že pokračující gólový půst ho může v dostizích za trofejí pro nejlepšího střelce NHL povážlivě zbrzdit. On se však při nejbližší příležitosti prostřílel zpět do čela. Zase předvedl, jak je nepředvídatelný.

Nemělo by ani zaniknout, že v bodování celé NHL poskočil na druhé místo. Takhle vysoko se v pokročilé fázi sezony pohyboval naposledy Jágr ještě v době, kdy se postupně teletext přestával „žlutit“ českými jmény.

A pozor! Pastrňák nasbíral stejně bodů (81) jako třetí McDavid, jenž musí do konce měsíce léčit stehno. A kdo ví, zda absence kanadské hvězdy neovlivní při sběru bodů kolegu z Edmontonu a lídra produktivity Draisaitla (90).

Můžou se dít ještě zajímavé věci.

A o to víc se můžete těšit na další dobrá rána s Pastou.