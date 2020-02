Pastrňák je elita NHL. A pořád může růst, říkají kouč a parťák z Bostonu

Pastrňákovi už mnoho neschází. Po posledním představení, v němž hattrickem zásadní měrou pomohl k vítězství 4:1 nad Montrealem, má na kontě 41 gólů a 81 bodů. To vše zvládl za 58 zápasů, do konce základní části jich má tedy k dispozici dalších 24.

„Vzhledem k jeho formě nejsou obě mety nereálné,“ nebojí se říct bostonský kouč Bruce Cassidy.

Havířovský rodák skutečně prožívá nejlepší sezonu v kariéře. Bodově vyrovnal své loňské maximum. V gólech se už teď zlepšil o tři zásahy. Nejlepší čísla má v hodnocení +/-, vstřelil nejvíc gólů v přesilovkách (18), ve kterých také nasbíral nejvíc bodů (35), dal nejvíc vítězných gólů (7) a má také nejlepší procentuální úspěšnost střelby (17,9 %).

Díky tomu drží v NHL úctyhodnou bilanci 365 bodů (173+192) v 378 zápasech.

„Stal se z něj elitní hráč ligy. Už jen fakt, že dokáže konstantně potvrzovat své výkony a dávat góly, ač se na něj všichni soustředí, je hodně působivé. V NHL je jen pár kluků, kteří to dokážou a on to prokazuje neustále. Navíc se zlepšila jeho hra do defenzivy. Chce vyhrávat a je to skvělý parťák. Počítejte, že to bude setsakra dobrý hráč po hodně dlouhou dobu,“ předjímá útočník Brad Marchand.

Pastrňák aktuálně zažívá určité zadostiučinění, jelikož poslední dobou neměl ideální období. Ve čtyřech předchozích utkání nevstřelil gól, za posledních dvanáct dal dokonce pouhé tři. Kvůli tomu ztratil vedení mezi střelci. Do něj se nyní vrátil a odsunul pod sebe Austona Matthewse s Alexandrem Ovečkinem, kteří mají o jeden gól méně.

Možná i proto byl proti Montrealu tak aktivní: během zápasu zaznamenal sedm střeleckých pokusů, což je mimořádný počin. A vyplatilo se.

„Mít na kontě čtyřicet gólů za sezonu, to je něco. Ale nedokázal bych to bez spoluhráčů,“ opakoval po utkání Pastrňák několikrát.

Když se člověk podívá na opakované záběry, musí mu dát za pravdu. První gól dával do odkryté brány poté, co na sebe navázal hned trojici soupeřů Marchand. Při druhém se blýskl nádherným forhendovým blafákem, ale neméně důležitá byla přesná přihrávka Seana Kuralyho.

V obou situacích však potvrdil excelentní kanonýrský instinkt. Což jen potvrdil při třetí trefě, kdy se k němu odrazil ve složité situaci kotouč a následovala rychlá a jednoduchá reakce: usměrnění kotouče směrem do brány. Snadné, ale famózní, jen málokterý hokejista by dokázal tak bleskově jednat.

„Pasta se pořád posouvá. Přesně to chceme od mladých hráčů, aby se vyvíjeli. Jeho hra má neustálý progres, pomáhá nám vyhrávat zápasy. Góly a body si zaslouží. Dělá na ledě hodně dobrých rozhodnutí, chodí do správných prostorů, zapracoval na své střele i schopnosti podržet puk. Uvidíme, jak to bude pokračovat,“ těší se trenér Cassidy.

Padesát gólů v NHL si český hráč naposledy zapsal v roce 2003. Povedlo se to Milanu Hejdukovi, stobodová hranice mu tehdy unikla o dva zářezy. Pastrňákovi zbývá ve 24 zápasech skórovat devětkrát a bodovat devatenáctkrát. Pokud by ve zbytku sezony pokračoval ve stávajícím trendu, nastřádal by bodů 114 a gólů by měl v kolonce 58.