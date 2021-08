Odešel Fleury, odejdu taky. Nosek si jde s Bostonem pro Stanley Cup

Nosek plnil ve Vegas roli tvrďáka, poslední sezona mu navíc výtečně vyšla i po produktivní stránce. „Byla pro mě životní,“ raduje se v rozhovoru pro iDNES.cz.



V sezoně 2019/20 získal Nosek v 75 zápasech 18 bodů, v té minulé odehrál o 31 utkání méně, přesto do statistik zapsal o jeden bod více.

Dohromady za čtyři sezony u Golden Knights odehrál 240 zápasů a posbíral 65 bodů za 31 gólů a 34 asistencí.



I proto o něj mělo zájem hned pět klubů.

Kdyby Nosek ve Vegas zůstal, nikdo by se nemohl divit. Avšak klub dal přednost Mattiasovi Janmarkovi, který bude mít takřka identickou roli v sestavě.

A tak se Nosek poprvé v NHL rozhodl dobrovolně změnit působiště, v roce 2017 si ho Vegas vytáhlo z Detroitu při rozšiřovacím draftu, kde do té doby odehrál pouze 17 utkání. Zbytek času strávil na farmě.

„Je to pro mě něco nového, ale Boston má vysoké ambice, a to se mi líbí,“ říká. „Ne že by o mě ve Vegas nestáli, ale nenašli jsme společnou cestu. Navíc vyměnili pár hráčů, podepsali Janmarka, takže jsem věděl, že místo na mě moc nezbude.“



Golden Knights se rozloučili také s gólmanem Fleurym, který vyhrál Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře ligy. „Jeho přestup nečekal snad nikdo. Bohužel ve Vegas byl platový strop dost našponován a klub si nemohl dovolit dva vysoce placené brankáře, to rozhodlo. Navíc je starší a smlouvu má jen na rok. Neříkám, že s tím souhlasím, nicméně mi to usnadnilo rozhodování. Já nerad měním působiště, ale když jsem viděl, že odchází Fleury, největší hvězda týmu, tak bylo jasno. Bohužel, je to takové smutné. Je to byznys, nedá se nic dělat.“

S Golden Knights vyjednával v minulosti hned třikrát a třikrát z toho byl jednoletý kontrakt. Boston mu nabídl spolupráci na dva roky a tu Nosek přijal.

Nejlepší dvojice v NHL Dvojice Fleury - Lehner patřila k nejlepším v lize, získala William M. Jennings Trophy za nejvyšší procentuální úspěšnost zákroků. Nicméně od následující sezony ji už ve Vegas neuvidíme.



„Délka smlouvy prioritou úplně nebyla, ale je to velké plus,“ přiznává. „Beru to jako takovou odměnu za práci, kterou jsem v NHL doposud odvedl. Především za minulou sezonu, co se mi povedla. Nyní mám větší jistotu.“

Dvě a půl hodiny. Přesně tolik času uběhlo od oficiálního otevření trhu s volnými hráči ve středu 28. července a oznámení podpisu nové Noskovy smlouvy. „Jednání proběhla velmi pohotově. Měl jsem určité signály už před otevřením trhu, že se o mě bude Boston zajímat.“

V NHL stál proti Bruins na ledě celkem šestkrát, jen jednou slavil s týmem vítězství. Sám nebodoval.

„Pamatuji si jeden zápas, který jsme hráli u nich doma. Byl jsem dva nebo tři body v mínusu, schytal jsem snad všechny branky, co jsme dostali. Pokaždé, když se jejich první lajna objevila na ledě, jsme obdrželi gól nebo nám minimálně zavařili,“ vzpomíná. „Proti Pastovi (Davidu Pastrňákovi) s Marchandem a Bergeronem musí být každý opatrný a nesmí jim dát ani centimetr zadarmo.“

Nosek se stane třetím českým hráčem na soupisce Bruins. Mohl být pátým, avšak Dan Vladař a David Krejčí tým opustili. Na farmě o pozici v A týmu navíc bojuje Jakub Lauko.



„S Pastou ani Kubou Zbořilem se osobně neznáme, ani s jedním jsem si netelefonoval, protože nejsem moc sociálně aktivní. Ale určitě se brzy seznámíme,“ vtipkuje.

Čech v černožlutých barvách? Nic neobvyklého. I s Noskem tento dres v historii navléklo už 20 hráčů, mezi nimi například také Vladimír Růžička, Jiří Šlégr nebo Jaromír Jágr.

Nosek do Spojených států odletí na začátku září, první přípravný zápas ho může čekat 26. září proti Washingtonu. Proti týmu, který ho aktuálně nejvíce motivuje k zisku Stanley Cupu. Byli to právě Capitals, kteří ukončili pohádku Vegas v jejich premiérové sezoně a zdolali je v poslední sérii play off. „Rád bych zvedl nad hlavu pohár. Týmový úspěch řadím nad ten svůj a pořád mám v hlavě prohrané finále.“

Vedení Bostonu bude spokojené, pokud Nosek naváže na výkony z minulé sezony a vyhne se zranění, které ho nepustilo do 13 utkání v play off. „Měl jsem natržený stehenní sval. Nastoupil jsem moc brzo po zranění, v prvním kole play off jsem si ho obnovil a musel znova na marodku.“



Český útočník se vrátil až do rozběhnuté série s Montrealem ve třetím kole, kterou nakonec Vegas prohrálo. Sval ale vyléčil a už zase myslí na hokej.

„Potřeboval jsem jen být čtyři až pět týdnů v klidu, od té doby stehno drží. Už s ním nebudu mít problémy. Člověk samozřejmě nikdy neví, sval už nikdy nebude stejný, ale nemyslím na to. Už se opět těším na start sezony.“