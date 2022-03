Spokojený Hertl o nové smlouvě: Obrovská čest. Konečně mohu v klidu spát

Vyjádření agenta Roberta Spálenky „Jsem samozřejmě velmi rád, že se vše podařilo dohodnout k plné spokojenosti obou stran a především pak samotného Tomáše. Zvlášť mě těší, jak se k celé situaci postavilo San Jose. Bylo znát, jak moc chtějí Tomáše udržet, jakou pozici a jméno si v organizaci vybudoval. Pokud odehraje celý kontrakt v San Jose, bude po celou dobu zámořské kariéry spojen s jedním klubem. A to je především v dnešní době věc nevídaná. Zájem o Tomáše byl napříč celou NHL. Je zbytečné nyní jmenovat jednotlivé klubu, ale pro play off měl možnosti opravdu široké. Dlouho jsme analyzovali možnosti vstoupit na trh volných hráčů nebo zůstat v klubu, kde již má vytvořenou velmi silnou pozici. San Jose následně potvrdilo, jak moc si Tomáše jako hráče i člověka váží. Jednání o smlouvách špičkových hráčů nejsou nikdy jednoduchá, ve hře je vždy spousta proměnných. U takto dlouhodobého kontraktu to platí dvojnásob. Na klubu jsme společně s Donaldem Meehanem a Craigem Osterem strávili hodně času, další dolaďování dlouho do noci probíhalo také s Tomášem. Součástí celého jednání byla samozřejmě také debata o sportovním směřování celé organizace, budoucnosti klubu a jeho sportovních ambicích. Pro Tomáše nadále zůstává cílem zisk Stanley Cupu, v San Jose budou tým pro tento cíl stavět kolem něj.“