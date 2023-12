Už nejsme poslední! Hertl hattrickem vytáhl Sharks ze dna: Mám z týmu radost

Mluvilo se o nich jako o nejhorším týmu v posledních letech. Někteří fanoušci na sociálních sítích ironicky vtipkovali, že kdyby to prý šlo, měl by sestoupit do nižší farmářské ligy. Nyní, zdá se, jsou hokejisté San Jose z nejhoršího venku. A to především díky skvělé práci českého útočníka Tomáše Hertla.