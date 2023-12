Vlivný Ovečkin. Vážně? Z ledu se vytrácí, na sítích se dál chlubí Putinem

Alexandr Ovečkin po zásahu do obličeje od Barclayho Goodrowa. | foto: Reuters

Sedm zápasů je gólově na suchu. Víc než 150 hokejistů zaznamenalo v aktuální sezoně NHL víc tref než on. Vytrácí se z ledu, jeho tým se vyskytuje na pomezí průniku do play off. Přesto server SportingPedia před pár dny zveřejnil informaci, že Alexandr Ovečkin je nejvlivnějším hráčem NHL na sociálních sítích. Novináři vybrali nejvýraznější osobnost každého týmu v soutěži, u níž sečetli počet sledujících na jejich profilech na Facebooku, Instagramu, TikToku a síti X.