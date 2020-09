Skvělý Palát s Ruttou bodově přispěli ke druhé finálové výhře Tampy

Dlouho vyhlížený návrat do sestavy Tampy se ve třetím finále Stanley Cupu stal realitou. Poprvé od února letošního roku se mezi mantinely objevil kapitán týmu Steven Stamkos. Zkušený Kanaďan, jenž v letošní zkrácené základní části stihl 57 duelů s 66 body, než jej vyřadilo blíže nespecifikované zranění.

Po restartu soutěže od koronavirové pauzy stále nebyl kouči Jonu Cooperovi k dispozici, s pokračujícím play off se však k návratu pomalu přibližoval. Před úvodními dvěma finálovými duely již absolvoval týmové tréninky a velkého návratu se fanoušci Lightning dočkali ve středečním klání s pořadovým číslem tři.

Tampa stejně jako v předchozím startu nasadila klasických šest beků, mezi kterými nechyběl i Čech Jan Rutta, a v rámci útočných formací se Stamkos zařadil do čtvrté lajny po bok Pata Maroona a Cedrica Paquettea. Zářící elitní útok s lídry bodování play off Nikitou Kučerovem (30 bodů) a Braydenem Pointem (28 bodů) doplňovaný pracantem Ondřejem Palátem (16 bodů) tak zůstal pohromadě. Hrálo proto i Stamkosovo malé vytížení, jenž v úvodní třetině kvůli přetrvávajícím potížím zvládl jen pět střídání a i přes vstřelený gól v dalším průběhu nenastupoval a pouze povzbuzoval spoluhráče ze střídačky.

Na druhé straně Dallas před zápasem rovněž přeskupoval svou čtvrtou formaci. Po centru Radku Faksovi, jenž se zranil už v průběhu finále Západní konference proti Vegas, nyní vypadl i Blake Comeau a šanci tak dostal mladý Nick Caamano.

Skóre třetího finále doznalo první změny už v 6. minutě. Tradičně skvěle hrající Palát (15:49, 1+1, +2, 3 střely) svým napadáním donutil obránce Miro Heiskanena k chybě, po níž se na Antona Chudobina sám řítil Nikita Kučerov a z velké šance se nemýlil. Krátce na to navíc přišla velká chvíle zmiňovaného Stamkose. Po asistencích od Rutty (11:33, 0+1, +3, 1 střela) a Hedmana se na pravém křídle dokázal dostat za obranu a střelou z pravého kruhu vymetl růžek Chodobinovy klece.

Stars vrátil do hry ve 12. minutě Jason Dickinson, jenž ranou z levého kruhu vymazal nulu na kontě Andreje Vasilevského při hře v oslabení po skvělé práci v útočném pásmu od Roopea Hintze. Hned v úvodu druhé dvacetiminutovky si však Tampa pomohla využitou přesilovkou. Klid do jejích řad trefou na průběžných 3:1 vnesl ofenzivní bek Victor Hedman, jenž za přispění Paláta a Anthony Cirelliho slavil v play off už podesáté (lepší bilance mezi obránci v historii soutěže v bojích o Stanley Cup zaznamenali jen Paul Coffey v ročníku 1985 s 12 zásahy a Brian Leetch v ročníku 1994 s 11 góly).

Dallas byl v danou fázi jako opařený a vůbec se nedostával do zakončení, což neplatilo na druhé straně kluziště. V 33. minutě náskok Lightning navýšil po parádní kombinaci elitní formace Point a těsně před druhým odchodem do kabin se po dorážce z brankoviště dostal na dvouciferný součet branek z play off i Palát. Rodák z Frýdku-Místku má aktuálně zapsaných deset tref a je ve hře o nejlepšího střelce vyřazovacích bojů, když se dotáhl na již vyřazeného kapitána Vancouveru Bo Horvata, zmiňovaného spoluhráče Hedmana a finálového soupeře Joea Pavelskiho. Lepší je již pouze jeho parťák z útoku Point s 11 zásahy. Mezi Čechy se v historii NHL lepší bilancí z jednoho play off mohli blýsknout jen David Krejčí (v ročníku 2011 dal 12 gólů) a Jaromír Jágr (1992 a 1996 shodně po 11 gólech).

Ve třetí třetině, na jejímž startu se na místo Chudobina do brány Stars postavil Jake Oettinger, se utkání již pouze dohrávalo a nic na tom nezměnila ani gólová akce dallaského obránce Heiskanena, jenž v 47. minutě po šťastné trefě stanovil konečnou podobu skóre. Tým z Texasu utkání dohrával bez několika opor, když předčasně do kabin zamířili Alexander Radulov a Denis Gurjanov.

Výsledek finále Stanley Cupu - 3. zápas: