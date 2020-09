Comeback kapitána, bodující Češi. Tampa je Stanley Cupu o krok blíž

Tampa v noci na čtvrtek porazila Dallas 5:2 a ujala se vedení v sérii 2:1 na zápasy. A dá se říct, že šlo v podání Lightning o suverénní výkon. Převaha se projevila zejména ve druhé třetině, kdy Tampa přestřílela soupeře drtivým poměrem 21:4, z čehož vytěžila tři branky.

Ale popořadě. Většina fanoušků upírala zraky k navrátilci Stevenu Stamkosovi, kterého čekal první zápas od 25. února. Před sedmi měsíci podstoupil Kanaďan operaci kvůli zranění ve spodní části těla, které si ale znovu obnovil v kempu před letním startem play off.

Až ve finále Stanley Cupu se konečně dočkal návratu. A stálo to za to - po průletu podél pravého mantinelu a přesné ráně nad rameno gólmana Chudobina zvyšoval Stamkos v čase 6:58 na 2:0.

„Byla to paráda, moct zase sdílet radost ze hry s týmem,“ rozplýval se Stamkos po utkání. „V pozadí mého návratu byla spousta a spousta tvrdé práce. A je fajn, že se mi povedlo skórovat, i když jsem toho v zápase moc neodehrál.“



Kapitán Tampy už totiž do zbývajících dvou třetin nezasáhl. Důvodem je opět podezření na znovuobnovení zdravotních trablů. Sám hráč po utkání nedokázal odhadnout, zda naskočí do čtvrtého střetnutí série (v noci na sobotu). „Chci hrát, co nejvíc to půjde. Ale je tu problém, se kterým se potýkám už delší dobu. Uvidíme, kam to povede,“ nechtěl být konkrétní Stamkos.

Ani tak ale hokejisté Lightning nemusí zoufat. Cestu do finále si proklestili díky jiným hrdinům, včetně českého útočníka Ondřeje Paláta. Ten skóroval ve druhém utkání po sobě, ve třetí partii navíc na jednu branku také přihrál. Celkem má Palát po 22 utkáních letošního play off na kontě 16 bodů (10+6).

A daří se i obránci Janu Ruttovi, který se v sestavě Tampy objevil potřetí během play off (podruhé ve finále) a asistencí se podepsal pod trefou Stamkose.

Rutta nastupoval v obranné dvojici se švédskou hvězdou Victorem Hedmanem, který na adresu českého parťáka nešetřil chválou. „Už jsme si spolu předtím zahráli. Musí být složité naskočit rovnou do finále, ale zvládl to. Funguje nám to skvěle, mám velkou radost z toho, jak v těch dvou zápasech hrál,“ líčil Hedman.



