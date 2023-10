Brankář Dobeš a útočník Myšák zamířili z kempu Montrealu na farmu

Český hokejový brankář Jakub Dobeš a útočník Jan Myšák opustili přípravný kemp Montrealu a přesunuli se na farmu do Lavalu. Dvaadvacetiletý Dobeš do nižší AHL zamířil na konci března po dvou letech na Ohio State University v NCAA, ale do zápasu nezasáhl. O rok mladší Myšák v Lavalu strávil celý minulý ročník a také část sezony 2020/21.