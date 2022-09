Kempy klubů NHL opustili první Češi, míří na farmy a do juniorských soutěží

Osmadvacetiletý Ronald Knot uzavřel 31. května s Arizonou roční dvoucestný kontrakt na 750 tisíc dolarů a v případě působení na farmě bude mít příjem 150 tisíc dolarů. Do Nižněkamsku přišel bývalý hráč Slavie a Chomutova loni z Liberce a v 52 zápasech v KHL včetně play off si připsal čtyři branky a 13 asistencí. V únoru se představil na olympijských hrách v Pekingu.

O rok mladší Lukáš Klok podepsal 14. července také roční dvoucestný kontrakt na 845 tisíc dolarů, z toho 95 tisíc činil podpisový bonus. Na farmě by bral 85.500 ročně. Vítkovický odchovanec hrál v KHL i za Slovan Bratislava a vrátil se tam loni po dvou letech a zisku titulu ve finském Lukko Rauma. Za Nižněkamsk si účastník letošní olympiády i loňského mistrovství světa v Rize připsal ve 48 duelech 35 bodů (6+29). V přípravě Knot a Klok nastoupili jen v neděli při domácí porážce s Anaheimem (2:3).

Devatenáctiletý Stanislav Svozil, jehož Blue Jackets draftovali loni ve třetím kole na 69. pozici, už působil v Regině v minulé sezoně. Odchovanec Přerova tam zamířil z Komety Brno, za kterou už před draftem sehrál 79 utkání v extralize. Další hráč přerovské líhně Martin Ryšavý, který před rokem přišel na řadu v 7. kole draftu, bude působit ve WHL také druhou sezonu a odešel tam z Vítkovic.

Kemp Detroitu opustil dvacetiletý nedraftovaný útočník Ivan Ivan, který tam byl na zkoušku a bude pokračovat v Cape Breton v juniorské QMJHL. Už dříve se z přípravy Red Wings vrátil brankář Jan Bednář do týmu také v QMJHL.

Obránce Marek Alscher putoval z přípravy Floridy zpátky do Portlandu do WHL, další beci Tomáš Hamara z Ottawy do Kitcheneru do OHL a David Špaček z Minnesoty do Sherbrooke do QMJHL a útočník Matyáš Šapovaliv z Vegas do Saginawu do OHL. Gólman Jakub Vondraš se z Caroliny vrátil do juniorského týmu Plzně.