Posílený Dallas s Faksou a Polákem se může řadit mezi favority Západu

Preview Západní konference před startem sezony 2019/20.

Centrální divize - tip na pořadí v základní části:

1. Dallas - Soupiska Dallasu byla už loni nabitá velkými jmény v ofenzivě (Benn, Seguin, Radulov), přesto s 210 góly platili v základní části až za 29. celek ligy. Letní prioritou tak bylo ještě zkvalitnit útok, což generální manažer Jim Nill provedl dokonale angažováním zkušených borců Joea Pavelskiho a Corey Perryho. V play off Stars s jedním z nejlepších brankářů v lize Benem Bishopem vypadli ve druhém kole s pozdějšími vítězi Stanley Cupu ze St. Louis. Klidně se může stát, že si v novém ročníku oba celky role prohodí a Dallas s Romanem Polákem a Radkem Faksou dosáhne té nejvyšší mety.

Češi v týmu: Roman Polák (obránce), Radek Faksa, Martin Hanzal (oba útočníci, Hanzal je však mimo hru po operaci zad). Farma - Idaho Steelheads (ECHL): Ondřej Vála (obránce).

2. Nashville - Od účasti ve finále Stanley Cupu v ročníku 2017 uhráli Predators druhé a naposledy první kolo play off. K favoritům soutěže se budou se spolehlivým brankářem Rinnem a skvělým obráncem Josim řadit i letos, přestože klub opustila výrazná postava. Ofenzivně laděný bek P.K. Subban se stěhoval do New Jersey poté, co se od něj očekávaly lepší výkony. Naopak uvolněné prostředky pod platovým stropem zkušený generální manažer David Poile investoval do centra Matta Duchena.

Češi v týmu: bez zastoupení.

3. Winnipeg - Po finále Západní konference z ročníku 2018 a prvním kole play off z uplynulé sezony, kdy je vyřadili pozdější vítězové ze St. Louis, jsou fanoušci ve Winnipegu dále plni očekávání, přestože prožili dramatické léto. Klub dlouho jednal a nakonec našel shodu na novém kontraktu s hvězdnými útočníky Connorem a Lainem. Společně s Scheifelem a Wheelerem tak budou opět strašit obrany soupeřů. Otázkou ale bude, jak se projeví ztráty v defenzivě. Jets opustili Trouba (Rangers), Myers (Vancouver) a Byfuglien, jenž zvažuje další pokračování v kariéře. Brankář Hellebuyck tak bude muset před omlazenou obranou prokázat, že je k elitě soutěže řazen právem.

Češi v týmu: bez zastoupení. Farma - Manitoba Moose (AHL): Kristian Reichel, Michael Špaček (oba útočníci).

4. Colorado - Spoléhat se na kvality jediného útoku je obrovský risk, pokud se však triu Gabriel Landeskog - Nathan MacKinnon - Mikko Rantanen nic zlého nestane budou Avalanche atakovat postupovou pozici do play off. Loni si uzmuli poslední osmou příčku. Aby to mohli zopakovat důležité rovněž bude, jak se s novou pozicí jasné jedničky popasuje brankář Grubauer. Na roli v NHL si bude zvykat i jeho parťák Pavel Francouz.

Češi v týmu: Pavel Francouz (brankář). Farma - Colorado Eagles (AHL): Martin Kaut (útočník).

5. St. Louis - Vyhrát Stanley Cup je v současné vyrovnané NHL velmi obtížené a o to složitější je prvenství obhájit. To, co v letech 2016 a 2017 dokázala parta Sidneyho Crosbyho z Pittsburghu, už zřejmě dlouho znova neuvidíme. Tím spíše, jak překvapující byl poslední triumf hokejistů Blues, kteří si v základní části prošli velkou krizí a povstali až po změně kouče (pod Craigem Berubem) a s novou brankářskou jedničkou Binningtonem. Právě na 26letého Kanaďana bude po skvělém play off upřena největší pozornost. Dokáže se vyrovnat s velkým tlakem?

Češi v týmu: bez zastoupení.

6. Chicago - Postupný pokles výkonnosti klíčových beků Duncana Keitha a Brenta Seabrooka byl znova patrný i v uplynulé sezoně, kdy i vinou zranění brankářské jedničky Crawforda klub patřil v počtu obdržených branek k nejhorším v lize (292, horší byla s 302 góly jen Ottawa). V útoku jsou nadále dominantní kapitán Jonathan Toews a americký šikula Patrick Kane. Velkým příslibem jsou i výkony mladého kanonýra Alexe DeBrincata, jenž loni nasázel skvělých 41 gólů. Na play off, kde Blackhawks chyběli poslední dvě sezony v řadě, to však zřejmě stačit nebude.

Češi v týmu: David Kämpf, Dominik Kubalík (oba útočníci).

7. Minnesota - Generálního manažera Paula Fentona nahradil bývalý útočník Bill Guerin. Ve svém angažmá je však teprve na začátku a na větší změny si fanoušci Wild budou muset ještě počkat. Letní posila z trhu volných hráčů Nor Mats Zuccarello bude produktivní, do play off ale Minnesotu s uvadající útočnou hvězdou Zachem Parisem nedotlačí.

Češi v týmu: bez zastoupení.

Pacifická divize - tip na pořadí v základní části:

1. Vegas - V premiérové sezoně po vstupu do NHL prošlo Vegas až do samotného finále. Ve druhém ročníku s velkými posilami v útoku Stastnym, Paciorettym a Stonem vystavil ambicióznímu týmu stopku v prvním kole divoký sedmý zápas proti San Jose. Nic obdobného si už Golden Knights nechtějí zopakovat. S jedním z nejlepších brankářů v lize Marc-Adrem Fleurym budou opět patřit mezi žhavé kandidáty na zisk stříbrného poháru.

Češi v týmu: Tomáš Nosek (útočník).

2. San Jose - Udrželi si sice veterána Joea Thorntona, po odchodu Joea Pavelskiho (Dallas) však Sharks budou již jiným týmem. Velká tíha bude na ramenou nového kapitána Logana Couturea. V klubové hierarchii vzrostla i role Tomáše Hertla, jenž obhajuje skvělých 74 bodů z posledního ročníku. Kde ovšem Sharks rozhodně neoslabili je obrana, když se podařilo udržet Erika Karlssona vedle dalších hvězdných beků na soupisce (Burns, Vlasic).

Češi v týmu: Radim Šimek (obránce), Tomáš Hertl, Lukáš Radil (útočník). Farma - San Jose Barracuda: Josef Kořenář (brankář).

3. Calgary - Loňských 107 bodů a prvenství v Západní konferenci bylo nečekaným překvapením. Následné vyřazení v prvním kole play off už v pěti zápasech od Colorada ale optimismus opět rozehnalo. Zopakovat tak úspěšnou základní část budou mít útočné hvězdy Flames Gaudreau, Monahan a Matthew Tkachuk velmi obtížné. Stejně tak bude pod drobnohledem brankář David Rittich, jenž by měl plnit roli jedničky před letní posilou Camem Talbotem.

Češi v týmu: David Rittich (brankář), Michael Frolík (útočník).

4. Vancouver - Po ukončení kariéry bratrů Sedinových mají fanoušci Vancouveru opět ke komu vzhlížet. Po Pavlu Burem totiž za uplynulý ročník jako teprve druhý hráč Canucks v historii získal Calder Trophy švédský útočný šikula Elias Pettersson. Ve svém vstupu do soutěže posbíral nový první centr kanadského klubu 66 bodů a lze předpokládat, že součty bude nadále navyšovat. Nápomocni mu k tomu budou další mladí talenti. Střelec Boeser a v přesilovkách ofenzivní zadák Quinn Hughes (starší bratr poslední jedničky draftu Jacka Hughese z New Jersey). Dočkají se už i první zkušenosti z play off?

Češi v týmu: bez zastoupení. Farma - Utica Comets (AHL): Lukáš Jašek (útočník).

5. Arizona - Týmu v sestavě chyběl ryzí střelec. Tuto potřebu v 30letech suverénně nejmladší generální manažer v NHL John Chayka v létě vyřešil výměnou s Pittsburghem odkud přivedl zkušeného Phila Kessela, který se tak vrací pod křídla kouče Ricka Toccheta. Ten z amerického reprezentanta v minulosti v době společného angažmá u Penguins dokázal vyždímat maximum a to samé se bude pokoušet zopakovat. Na postup do play off ale Coyotes bude i tak ještě dost gólů chybět.

Češi v týmu: bez zastoupení.

6. Edmonton - Mít v sestavě nejlepšího hráče současnosti, přesto nemít kádr s velkými šancemi na postup play off? Edmonton je toho zdárným příkladem. Co fanoušky Oilers navíc může ještě více znervózňovat, je že kapitán Connor McDavid kvůli zranění vynechal kemp a chybět může i v úvodu sezony. Po návratu bude bodové hody McDavid předvádět společně s německým spoluhráčem Leonem Draisaitlem. Najde kouč Dave Tippet ideálního parťáka i k Ryanu Nugent-Hopkinsonovi ve druhém útoku?

Češi v týmu: bez zastoupení. Farma - Wichita Thunder (ECHL): Ostap Safin (útočník).

7. Anaheim - Uplynulá sezona byla poznamenána řadou zranění klíčových hráčů. Ducks, kteří za pochodu musí přebudovat kádr a v létě vykoupili ze smlouvy klubovou legendu Perryho, tak končili mezi nejhoršími celky konference. Novou éru se pokusí nastartovat nový kouč Dallas Eakins, jenž zná mladší hráče Ducks z působení na farmě. Zdravotním potížím se nevyhnul ani český útočník Ondřej Kaše, jenž v úvodu sezony podával skvělé výkony (20 bodů v 30 zápasech). Na prahu nového ročníku je již ale opět připraven nastoupit.

Češi v týmu: Ondřej Kaše (útočník).

8. Los Angeles - Nejen Ilja Kovalčuk, ale i řada dalších útočných es Los Angeles má již nejlepší roky dávno za sebou. Těžko lze očekávat, že se zlepší Dustin Brown, Jeff Carter či Anže Kopitar natolik, že dotáhnou Kings do play off. Aby toho nebylo málo, tak nejhorší čísla v kariéře měl loni i brankář Jonathan Quick.

Češi v týmu: bez zastoupení. Farma - Ontario Reign (AHL): Martin Frk (útočník).