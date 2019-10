Boston s Krejčím a Pastrňákem chce úspěch. Favoritem Východu je i Tampa

Preview Východní konference před sezonou 2019/20

Atlantická divize - tip na pořadí po základní části

1. Tampa Bay - „Kdo nasbírá víc bodů? Nikita Kučerov, nebo Tampa Bay?“ ptala se koncem srpna NHL na svém Instagramu. Loni to skončilo nerozhodně. Tampa během roku lize naprosto dominovala, získala 128 bodů a nechala ostatní týmy daleko za sebou. V týmu měla křídelníka Nikitu Kučerova, který se 128 body (41 + 87) s přehledem vyhrál ligovou produktivitu. Bylo proto velkým překvapením, že se mužstvo pakovalo z play-off už po čtyřech zápasech.

Lightning patří posledních několik sezon mezi absolutní špičku. Kombinace kvality, zkušenosti a hladu po Stanley Cupu, na který současná generace stále nedosáhla, dává slušné šance obhajobu divizního prvenství.

Češi v týmu: Ondřej Palát (útočník), Jan Rutta (obránce).

2. Boston - Co je horší? Vyhořet po skvělé sezoně v play-off, nebo padnout až těsně pod vrcholem? V Bostonu by vám řekli, že druhá z možností bolí víc. Zkušenému týmu chybělo k pohárovým oslavám jedno jediné vítězství, se skličující porážkou se hráči dlouho nemohli smířit. „Nepřebolelo to, pořád to bude bolet,“ hlesl ještě v půlce léta David Pastrňák.

Do nové sezony jdou Bruins minimálně stejně silní jako byli v minulých letech. V týmu se mísí zkušenosti, kvalita a dravé mládí. Trojice Marchand-Bergeron-Pastrňák by opět měla strašit soupeře. Nepříliš nápadnou, leč důležitou výhodou Bostonu je také kvalitní brankářská dvojka v podobě Jaroslava Haláka. Pokud Bruins naplní předpoklady, měli by také letos patřit k nejlepším na Východě.

Češi v týmu: David Krejčí, David Pastrňák (útočníci).

3. Toronto - Kanadský velkoklub připomíná divokou vodu, které bude všude plno, jakmile protrhne hráz. Tou hrází by, zdá se, mohlo být první kolo play-off. Maple Leafs již několik sezon vzbuzují respekt, ale ve vyřazovacích bojích tápou. Do centra pozornosti se tak dostávají především dlouhými jednáními o nových smlouvách. Marner se letos s klubem dohodl v půlce září, loni Nylander podepsal dokonce až na začátku prosince.

Nyní je čas, aby na sebe talentované mužstvo upozornilo také nějakým výraznějším výsledkem. Toronto je papírově silné, do party kolem Matthewse a Tavarese navíc přibyli třeba Barrie z Colorada nebo Spezza z Dallasu. Tento tým má vysoké ambice, takže postup do play-off bude dílčím cílem, který by letos měli Maple Leafs bez větších potíží naplnit.

Češi v týmu: bez zastoupení.

4. Florida - Nastal čas? Florida má už několik let v týmu osobnosti, okolo kterých by se dalo postavit úspěšné mužstvo. Ovšem k tomu, aby klub v lize výrazněji prorazil, dosud vždy něco chybělo. A tak poslední tři sezony vyklízeli Panthers šatnu už po základní části. V létě se však udály změny, které by měly nasměrovat tým vzhůru.

Se střílením branek Florida neměla problém, o což se hodně zasloužila dvojice Barkov-Huberdeau. Významné posílení zadních řad je proto krokem, který by měl týmu pomoci se konečně procpat do play-off. K Ekbladovi přibyl do obrany zkušený Stralman z Tampy Bay a především - do branky získali Panthers opravdu špičkového gólmana, Bobrovského z Columbusu.

Češi v týmu: bez zastoupení.

5. Buffalo - Klub z blízkosti Niagarských vodopádů v tuto chvíli čeká na play-off nejdéle ze všech týmů - osm sezon. Přitom loni to vypadalo slibně. Buffalo vyhrálo deset utkání v řadě a na chvíli se vyšvihlo do čela celé soutěže. Po novém roce však opět přišel útlum a pád do ligového suterénu.

Letní dění v klubu dává fanouškům naději, že by se tým mohl rvát o play-off. Kromě trenéra Krugera přišli do týmu například Johansson z Bostonu a Vesey z Rangers, kteří by měli pozvednout kvalitu druhé a třetí řady. Už teď má přitom Buffalo základy, na nichž může stavět. Kolem Eichela a Skinnera roste talentované mládí. Pokud ovšem Sabres chtějí pomýšlet na boj o postupovou osmičku, budou potřebovat spolehlivou podporu z brankoviště.

Češi v týmu: Vladimír Sobotka (útočník).

6. Montreal - Hrdý kanadský klub nasbíral nejvíce ligových triumfů ze všech týmů. Poslední Stanley Cup ovšem získali v Montrealu roku 1993 a bylo by překvapením, kdyby na tom teď něco změnili. Předešlé dvě sezony tým zakončil mimo postupovou osmičku a ani nyní to v boji o play-off nebude mít jednoduché. Brankář Price patří na svém postu k nejlepším v lize, obranu před ním diriguje zkušený Weber a dobré sezony mají za sebou Domi, Tatar nebo Drouin. Nicméně aby mohli Canadiens bojovat o play-off, budou muset hráči pozvednout své výkony ještě o kousek výš.

Češi v týmu: bez zastoupení.

7. Detroit - Ještě nedávno tradiční účastník vyřazovacích bojů prochází hubeným obdobím. Nejenže se tým v posledních třech letech nepodíval do play-off, ale nejlepší osmičce se vůbec nepřiblížil. Ani letos se v tomto ohledu nedají očekávat žádné převratné změny, Detroit bude zřejmě zase patřit k těm horším na Východě. V brance bude spoléhat na zkušeného Jimmyho Howarda, v poli mohou dál hokejově růst Larkin, Athanasiou, Bertuzzi nebo Hronek. Na výraznější úspěch si ovšem musí v Detroitu ještě počkat.

Češi v týmu: Filip Hronek (obránce).

8. Ottawa - Po úspěšné sezoně 2016/17, kdy Ottawě chybělo jediné vítězství k postupu do finále o Stanley Cup, spadl klub strmě dolů do nejspodnějších pater tabulky a drží se v nich dodnes. O slovo se hlásí mladá generace v čele s talenty Chabotem a Tkachukem, zatím to však vypadá, že realizačnímu týmu zabere dost času, než vybuduje mužstvo schopné konkurovat těm nejlepším. Proto budou Senators zřejmě patřit mezi nejhorší týmy na Východě.

Češi v týmu: Filip Chlapík (útočník).

Metropolitní divize - tip na pořadí po základní části

1. Washington - V minulé sezoně Washington zbrojil na obhajobu Stanley Cupu, nakonec se jí však ani nepřiblížil a poněkud překvapivě se poroučel hned v prvním kole play-off. Nyní mají Capitals šanci dokázat, že to bylo jen jednorázové selhání, nikoliv počátek ústupu ze slávy.

Kostra týmu se přes léto nezměnila, Washington je tedy na papíře opět velmi silný. Parta kolem Ovečkina, Kuzněcova a Backströma, jejíž součástí je i (na ligové poměry) početná česko-slovenská enkláva, by měla opět útočit na nejvyšší pozice ve Východní konferenci. Pro tento tým by měl být postup do vyřazovacích bojů samozřejmostí.

Češi v týmu: Jakub Vrána (útočník), Radko Gudas, Michal Kempný (obránci).

2. Pittsburgh - Stále velmi dobří, už ne však nejlepší. Není to tak dávno (2015/16 a 2016/17), co Penguins vyhráli dvakrát po sobě Stanley Cup. Nicméně z vrcholu vede cesta jen dolů a zdá se, že současná generace Pittsburghu má to nejlepší za sebou. Letos na jaře vypadli z play-off hned v prvním kole, aniž by vyhráli jediný zápas.

Přesto zůstává Pittsburgh i letos jasným kandidátem na postup mezi nejlepších osm týmů Východu. Nejvýznamnější změnou byla výměna střelce Kessela, která by ale mohla týmu nakonec spíš prospět. Během léta totiž prosakovaly zvěsti, že atmosféra v kabině nebyla úplně nejlepší. Mužstvo by měli opět táhnout tradiční tahouni Crosby a Malkin.

Češi v týmu: Dominik Simon (útočník).

3. Carolina - Mužstvo v minulé sezoně poutalo pozornost. Hokejisté po zápasech originálními způsoby slavili s fanoušky svá vítězství, na jaře pak udivili cestou až do finále Východní konference. Nyní nastal čas vytrvat v nastoleném směru.

Pro Hurricanes je zásadní, že u nich zůstává mladý Aho. Tomu Montreal sice předložil kvalifikační nabídku, klub ji však dorovnal a pojistil si tím talentovaného útočníka i do budoucna. Carolina má předpoklady k tomu, aby se z ní v nejbližších letech stalo mužstvo s vysokými ambicemi. V aktuální sezoně by měla o play-off nejen bojovat, ale zřejmě do něj i postoupit.

Češi v týmu: Martin Nečas (útočník), Petr Mrázek (brankář).

4. New Jersey - Poslední roky se na jaře v New Jersey mnoho hokeje nehrává a loňská sezona nebyla výjimkou. Devils patřili k nejhorším celkům soutěže. Útěchou jim tak bylo alespoň vítězství v draftové loterii, díky které klub přivedl do svých řad centra Hughese.

Vůbec celé léto bylo v New Jersey pozoruhodné. Manažer Shero si počínal velmi aktivně a díky několika zajímavým posilám (Subban, Simmonds, Gusev) poskládal mužstvo, které se může reálně ucházet o jedno z postupových míst. Co naopak může ambice týmu potopit, je nejistota v brankovišti.

Češi v týmu: Pavel Zacha (útočník).

5. NY Islanders - V minulém ročníku předčili Islanders očekávání. Tým se během roku pyšnil špičkovou defenzivou a nakonec prošel až do druhého kola vyřazovacích bojů. Hokejistům evidentně sedl styl kouče Trotze, který do týmu přišel poté, co s Washingtonem získal Stanley Cup.

Během léta se v klubu udála jedna výrazná změna. Brankář Lehner, který velkým dílem přispěl k úspěšné sezoně, je pryč. Domluvil na kontraktu se Chicagem. Klub místo něj přivedl do branky Varlamova z Colorada. Jestli se bude brankářské posile v New Yorku dařit, mohli by Islanders do posledních chvil hrát o play-off.

Češi v týmu: bez zastoupení.

6. NY Rangers - Že slavný tým prochází přestavbou, to není novinka. Rangers poslední dvě sezony zůstali mimo postupové příčky a postupně začleňují do týmu mladé hráče, kteří by je měli jednou táhnout. Přesto bylo letní dění v New Yorku zajímavé. Na draftu oblékl dres Rangers finský talent Kakko, do týmu přišli Panarin a Trouba. Soupiska nevypadá špatně, tento tým by se mohl letos porvat o play-off. Na postup to však zřejmě nakonec nebude.

Češi v týmu: Libor Hájek (obránce).

7. Philadelphia - Flyers jsou celkem, který se dlouhodobě pohybuje zhruba uprostřed tabulky. Jednou se do vyřazovacích bojů protlačí, jindy mu sezona skončí už po základní části. V loňském ročníku to byl ten druhý případ. Na papíře disponuje Philadelphia mixem talentu (Hart, Provorov, Konecny, Patrick) a zkušeností (Giroux, Voráček). Flyers jsou mužstvem, které může v nadcházející sezoně bojovat o play-off, v konkurenci týmů Metropolitní divize to však pro ně bude obtížný úkol.

Češi v týmu: Jakub Voráček (útočník).

8. Columbus - Manažer Kekäläinen v minulé sezoně vsadit prakticky vše na okamžitý úspěch v play-off. Před uzávěrkou přestupů svůj kádr mocně posílil a Blue Jackets pak v prvním kole vyřazovacích bojů senzačně vyřadili Tampu. Jenže to bylo vše. Přes další kolo už Columbus neprošel a v létě mužstvo opustili tahouni v útoku (Duchene, Panarin) i brankář Bobrovskij. Blue Jackets to tedy budou mít letos těžké, na Východě budou zřejmě patřit k nejhorším.

Češi v týmu: bez zastoupení.