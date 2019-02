NHL žila uzávěrkou přestupů, Columbus vsadil vše na jednu kartu

Významné přestupy před play off sezony 2018/19: Nashville získal: Wayne Simmonds

Philadelphia získala: Ryan Hartman, podmíněná volba ve 4. kole draftu 2020 St. Louis získalo: Michael Del Zotto

Anaheim získal: 6. kolo draftu 2019 Vegas získalO: Mark Stone, Tobias Lindberg

Ottawa získala: Erik Brannstrom, Oscar Lindberg, 2. kolo draftu 2020 Nashville získal: Mikael Granlund

Minnesota získala: Kevin Fiala Pittsburgh získal: Erik Gudbranson

Vancouver získal: Tanner Pearson Pittsburgh získal: Chris Wideman

Florida získala: Jean-Sebastien Dea Colorado získalO: Derick Brassard, podmíněná volba v 6. kole draftu 2020

Florida získala: 3. kolo draftu 2020 Winnipeg získal: Matt Hendricks

Minnesota získala: 7. kolo draftu 2020 Boston získal: Marcus Johansson

New Jersey získalo: 2. kolo draftu 2019, 4. kolo draftu 2020 Columbus získal: Adam McQuaid

Rangers získali: Julius Bergman, 4. a 7. kolo draftu 2019 Winnipeg získal: Kevin Hayes

Rangers získali: Brendan Lemieux, 1. kolo draftu 2019, podmíněná volba ve 4. kole draftu 2022 Columbus získal: Keith Kinkaid

New Jersey získalo: 5. kolo draftu 2022 San Jose získalo: Gustav Nyquist

Detroit získal: 2. kolo draftu 2019, podmíněná volba ve 3. kole draftu 2020 Buffalo získalo: Brandon Montour

Anaheim získal: Brendan Guhle, 1. kolo draftu 2019 Dallas získal: Mats Zuccarello

Rangers získali: 2. kolo draftu 2019, podmíněná volba ve 3. kole draftu 2020 Columbus získal: Ryan Dzingel, 7. kolo draftu 2019

Ottawa získala: Anthony Duclair, 2. kola draftu 2020 a 2021 Dallas získal: Ben Lovejoy

New Jersey získalo: Connor Carrick, 3. kolo draftu 2019 Washington získal: Nick Jensen, 5. kolo draftu 2019

Detroit získal: Madison Bowey, 2. kolo draftu 2020 Columbus získal: Matt Duchene, Julius Bergman

Ottawa získala: Vitalij Abramov, Jonathan Davidsson, 1. kolo draftu 2019, podmíněná volba v 1. kole draftu 2020 Washington získal: Carl Hagelin

Los Angeles získalo: 3. kolo draftu 2019, podmíněnou volbu v 6. kole draftu 2020 Boston získal: Charlie Coyle

Minnesota získala: Ryan Donato, podmíněnou volbu v 5. kole draftu 2019 Vancouver získal: Marek Mazenec

Rangers získali: 7. kolo draftu 2020 Nashville získal: Brian Boyle

New Jersey získalo: 2. kolo draftu 2019 Pittsburgh získal: Nick Bjugstad, Jared McCann

Florida získala: Derick Brassard, Riley Sheahan, 2. a 4. kolo draftu 2019 Toronto získalo: Jake Muzzin

Los Angeles získalo: Carl Grundstrom, Sean Durzi, 1. kolo draftu 2019