Po hlavě! Frajer Jarmo v Columbusu riskuje vše, NHL jen zírá

Odmítl zájemce o ruské hvězdy a ještě v uplynulých dnech přivedl do týmu výtečného centra Duchena, zručné křídlo Dzingela, ostrého beka McQuaida a brankářskou dvojku Kinkaida.

„Jarmo vyslal na všechny strany vzkaz, že letos chce dojít daleko,“ řekl Milan Tichý, evropský skaut Blue Jackets. „Sestava je silnější, na papíře vypadá skvěle, šatna je vybuzená. Projevil jasnou snahu o průlom. Zaslouží si ji fanoušci i mančaft, který hraje dobře.“

Columbus dosud připomínal mezi dravci v NHL šedou myšku. Od svého vstupu do ligy na podzim 2000 se jen čtyřikrát protlačil do play off a dosud nevyhrál ani jednu sérii. Kekäläinenovy odvážné manévry přitáhly ke klubu nebývalou pozornost. Jeho tahy jsou označovány jako „All in“. Bývalý hokejový profík, majitel vysokoškolských titulů z manažerských a marketingových studií na Clarksonově univerzitě v Americe a v rodném Tampere se do závodů o Stanley Cup pustil vskutku po hlavě.

„Jarmo se nebojí ničeho. Ani velkých výměn. Něco mu vyjde, něco ne. Hlavně ať se něco děje. Kdo chce jenom pozvolna budovat, může na velký úspěch čekat věčně,“ říká Tichý o dvaapadesátiletém muži, jediném evropském generálním manažerovi v dějinách NHL. „Je tvrdý vůči sobě i lidem okolo. Zároveň se chová spravedlivě a dokáže ocenit dobrou práci.“

Příznivci Blue Jackets zažívají zatím nepoznané vzrušení. Ve Východní konferenci platí za nejžhavějšího favorita Tampa, vyztužený Columbus by se společně s Washingtonem, Torontem či Bostonem mohl zařadit hned za ni.

Duchene a spol. by měli přispět k postupu do play off. S jejich podporou patrně rozkvetou kamarádi Panarin s Bobrovským, o jejichž odchodu se v minulých týdnech hojně „drbalo“. Kekäläinen však měl jasný plán. S Tichým o něm mluvil už v létě, když jezdili po Evropě a sledovali zdejší talenty.

„Bobrovského si chtěl nechat a na Panarina sbíral nabídky. Jenže dávali mu za něj jenom výběry v draftu, což se mu nelíbilo. Nechtěl mužstvo na jedné straně posilovat a na druhé oslabovat,“ vysvětluje Tichý. „Jarmo všechno dělá naplno. Skvěle hraje tenis, běhá maratony. Najímá si trenéry, aby jeho výkony k něčemu vypadaly.“

Výměna Panarina by prostě nepasovala do jeho strategie „All in“. On si samozřejmě uvědomuje risk, který podstupuje. Za hotové hráče obětoval řadu výběrů v následujících draftech. V letošní dražbě nadějí zbyly Columbus jen dva tahy ze sedmi. Zdá se, že skauti pátrající po budoucích hvězdách se snažili skoro zbytečně.

„Ale už nám oznámil, že se po play off pokusí nějaké sehnat,“ pravil Tichý, jenž stejně jako většina Kekäläinenových podřízených dostal novou dvoletou smlouvu. I to svědčí o tom, že si „Frajer Jarmo“ propadák nepřipouští.