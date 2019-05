Mrázek unikl ze sklepení. Je zase v kurzu. Kdo zaplatí jeho novou cenu?

V nejslavnější lize světa v uplynulých dvanácti měsících unikl z pomyslného sklepa, do něhož se jako harampádí odkládají postarší či nepotřební hráči.

Před rokem se po neúspěších v Detroitu a Philadelphii ocitl v nezáviděníhodné situaci. Uvědomil si, že má patrně poslední šanci, aby se v NHL znovu chytil.

Díky agentu Robertu Spálenkovi, mentálnímu kouči Marianu Jelínkovi, brankářskému trenérovi Zdeňku Orctovi a hlavně díky vlastnímu sebezpytování a vůli se vyškrábal zpátky na výsluní, do špičky své branže.

V klubu Carolina Hurricanes přijal skromné podmínky (1 rok, 1,5 milionu dolarů), načež přesvědčil fanoušky i odborníky, že může být spolehlivou jedničkou. A teď o své kariéře opět může do značné míry rozhodovat sám.

Ve městě Raleigh v Severní Karolíně se mu líbilo - po sportovní stránce i v soukromém životě. Není ovšem jisté, zda v ní po vypršení smlouvy setrvá.

„Zamlouval se mi tým, jeho atmosféra i všechno kolem. Mám to z domova blízko do arény, na letiště, do tréninkové haly. Lidé se chovají přátelsky,“ vyprávěl na pražském setkání s reportéry. „Ale hokej je zároveň byznys. Takže uvidíme, jak všechno dopadne.“

Rozhoduje hlava

Míval pověst šťastného chlapce, jehož drahocennou předností byla schopnost okamžitě zapomenout na chybu, hloupě obdržený gól. Než se protivníci doradovali a puk ve středním pásmu znovu padl na led, Mrázek už se neohlížel, soustředil se na další dění v zápase.

Přesto se po debatách s agentem, jak zachránit bortící se kariéru, obrátil na znalce lidské (a zvlášť sportovcovy) duše Mariana Jelínka. Společně zjistili, že mu v mozku až příliš rejdily vyloženě pozitivní myšlenky. Že po povedených zásazích polevoval v soustředění.

„Dřív by mě nenapadlo, že bych v téhle oblasti potřeboval pomoc,“ řekl sedmadvacetiletý Mrázek. „Teď vím, že bych se bez práce na hlavě neobešel. Výkon právě na ní závisí ze sedmdesáti až osmdesáti procent.“

S Jelínkem se potkal loni v létě a nadále s ním udržoval kontakt.

„Přišel jsem za ním s představou, že bych chtěl mít stálejší formu. Ne chytat čtyři zápasy výborně a potom dva tři špatně. Zapracovali jsme na tom a myslím, že se nám dílo povedlo.“

Techniku zákroků či poziční hru piloval se Zdeňkem Orctem, bývalým znamenitým brankářem, členem reprezentačního trenérského štábu.

Spoustu dalších drobností probíral s Curtisem McElhinneym, přátelským kolegou z Hurricanes, jenž mu například poradil, aby si na brusle nechal namontovat delší nože.

Užitečné rady slyšel od Mikea Balese, ctěného gólmanského kouče, který do Caroliny přišel z Pittsburghu, kde dřív cepoval třeba Marca-Andreho Fleuryho.

„Všechny věci zapadly do sebe, celou sezonu jsem se cítil dobře,“ lebedil si Mrázek. „Teď v nich musím pokračovat a dál se zlepšovat.“

Otázkou je, KDE bude svůj kumšt dál vybrušovat.

Ocelový muž Rod

V Carolině jasně předčil původního konkurenta Scotta Darlinga. Navzdory podzimnímu zranění a zprvu nepřesvědčivým výsledkům „Canes“ uzavřel základní část s výbornými statistikami - průměrem 2,39 gólu na zápas a úspěšností 91,4 procenta. Často se zaskvěl nějakým akrobatickým kouskem.

V kabině potkával nového a dosti výstředního majitele Toma Dundona. Zámožný podnikatel chodil mezi hokejisty v obyčejném civilním oblečení, třeba v tričku s klubovým logem, takže si ho zelenáč Martin Nečas nejprve spletl s jedním z kustodů.

„Neči ho poprosil, aby mu podal tkaničky,“ líčil vesele Mrázek, který si pak s krajanem dokonce zahrál tenisovou čtyřhru proti Dundonovi a kapitánovi mužstva Justinu Williamsovi.

Další svéráznou bytostí je kouč Rod Brind’Amour.

„Šel do první sezony v roli hlavního trenéra a povídal nám, že sám neví, co může čekat. Nabízel nám, že za ním kdykoliv můžeme přijít a říct svůj názor.“

Svým nadšením a ryze profesionálním přístupem si získal Mrázka i ostatní borce.

„Někteří by pro něj udělali cokoli. Jordan Martinook se před play off zranil, ale tvrdil, že by pro Roda hrál i na jedné noze. On je velká osobnost, získal si respekt, jaký v Detroitu míval Mike Babcock.“

Někdejší skvělý forvard si pořád udržuje ocelovou fyzičku.

„Přijdu dvě hodiny před tréninkem do kabiny a on dělá s dvacetikilovou vestou kliky a shyby. Po něm jde na kolo, běhá. Po každém utkání nás hnal do posilovny. Po trénincích zůstával s náhradníky na ledě, dělal s nimi různá cvičení a oni pak byli víc unavení než on.“

Hokej s vůní grilovaného masa

Mrázkovi se líbily svérázné oslavy, jimiž Hurricanes po vítězstvích bavili diváky a které zpočátku vymýšlel tahoun Williams, trojnásobný vítěz Stanley Cupu a další klíčová postava klubu.

Obdivoval skalní příznivce „Canes“, kteří při jarním překvapivém tažení až do finále Východní konference fandili jako diví.

„Lidé tam hokej zbožňují, v play off nám pomohli. V prvním kole jsme přiletěli z Washingtonu za stavu 0:2 a taky díky jejich povzbuzování jsme sérii vyrovnali a pak taky otočili. V den zápasu jsme v poledne odjížděli z haly a fanoušci už před ní kempovali, grilovali maso, ladili se na večerní zápas. Atmosféra byla fakt úžasná.“

Mrázka ve Stanley Cupu zabrzdila smůla. V sérii s New York Islanders mu při zákroku přišlápli beton, takže si natáhl tříslo.

„Byl jsem naštvaný, protože jsme po vyřazení Capitals a Islanders mohli jít i dál,“ řekl. „V tu chvíli to pro mě skončilo. Ještě jsem pak nastoupil proti Bostonu, jenže když vypadnete z provozu, není to moc příjemné.“

Carolina se prosmýkla mezi čtyři nejlepší týmy, což ještě v úvodu vyřazovací části snad nikdo netipoval. Mrázek měl na zázraku zrozeném ve městě Raleigh výrazný podíl. Zájem o prodloužení kontraktu je na obou stranách. Jenže...

NHL se zdaleka neskládá jen z příběhů, statistik, trofejí a tradic. NHL je zábavní průmysl postavený na obchodních zákonitostech. A Mrázkovo další angažmá nyní závisí především na nabídce a poptávce. Jeho agent očekává tvrdá dohadování o částkách i délce smlouvy. Zatím proběhly jen předběžné přestřelky po telefonu.

„Petr si vychytal novou cenu a je otázka, zda se jí Carolina bude ochotna přiblížit, zda najdeme nějaký kompromis,“ pronesl Spálenka. „Pokud se nedohodneme, Petr se 1. července stane volným hráčem. A já nepochybuju, že pro něj v lize práci seženeme.“

V zámoří se objevily odhady, podle nichž by český brankář mohl utržit nějakých 16-18 milionů dolarů za čtyři roky. Vzhledem k nejasnosti mnoha okolností jde však spíš jen o výkřik do tmy.

Až další týdny naznačí, jak se situace opravdu vyvrbí. Mrázek svými výkony každopádně připravil svým zástupcům znamenitou pozici pro jednání o podmínkách dalšího angažmá.

Jakmile si odpočine, může navázat na svědomitou práci, kterou si znovu vyleštil poněkud zašlou pověst. Pak si vybere nejlákavější z možností.

Každopádně věří, že dveře od sklepa za sebou rázně zabouchl a nejhorší část kariéry má za sebou.