Mstitel Krug jako symbol prvního finále. Pastrňák si z něj vystřelil

„Až jsem z toho dostal husinu,“ přiznal po utkání zkušený útočník Bruins David Backes. Tolik jej ohromila atmosféra, kterou rozpoutal nabuzený obránce Krug, jemuž v tvrdém počínání nezabránila ani absence helmy.

28letý obránce o ni přišel ve třetí části za těsného vedení Bostonu 3:2, když se před brankou soupeře dostal do klukovské pošťuchované s Davidem Perronem.

Forvard Blues svého protivníka dostal do kolen, takřka si ho osedlal a nasupenému Krugovi sklouzla přilba z hlavy. Píšťalka rozhodčích přitom zůstala neslyšná.

„Nevím, co to tam hráli za Twister,“ přirovnal Backes spletenec dvou hokejistů k populární hře. Perron k tomu řekl: „Čeká nás dlouhá série. Chcete protivníkovi ukázat, že to nebude mít v žádném případě jednoduché, ať už bude skóre jakékoliv.“

Podívejte se na náraz Toreyho Kruga do Roberta Thomase:

Svého protivníka skutečně zdeptal, jenže efekt byl ve výsledku opačný. Krug se vyřítil přes celé kluziště a jeho „výjezd“ schytal nováček St. Louis Robert Thomas, kterého obránce s rozevlátými vlasy poslal tvrdě k ledu.

První utkání Stanley Cupu Zpravodajství

„Před pár dny si nechal udělat nový sestřih, takže mu to při tom taky hodně slušelo,“ rýpnul si do spoluhráče český útočník David Pastrňák. Měl dobrou náladu, protože Boston i díky Krugovu vyhecovanému zákroku těsné vedení udržel a po pojistce do prázdné branky oslavil výhru 4:2.

Ani Krugovo oplácení však sudí netrestali. Thomas sice byl v držení puku, jak však říká pravidlo číslo 42.1, „dvouminutový trest za napadení je udělen hráči, který do soupeře najede nebo naskočí“. Tato definice tak může vnášet do verdiktu arbitrů jistou pochybnost.

Konflikt s Davidem Perronem předcházel nájezdu Toreyho Kruga do Roberta Thomase.

Přestože se několik zámořských expertů nad přílišnou benevolencí sudích rozohnilo, hráči St. Louis se po utkání nevymlouvali. Věděli, že za promrhání vedení 2:0 si mohou sami. O dobře rozehranou partii přišli také vlivem důmyslné hry Bruins, kteří kromě gólů spoléhají i na určitou dávku hokejového chaosu, který je spojen právě s tvrdou a záludnou hrou.

Stanley Cup 2019 Program a výsledky

„Cítili jsme, že jsou rozjetí. Hala bouřila,“ všímal si brankář poražených Jordan Binnington. Bostonská „vyčůranost“ navíc provokovala hráče St. Louis ke zbytečným faulům. „Ta vyloučení vlastně spustila náš propad v zápase,“ uznal zkušený bek Jay Bouwmeester.

Zda se Blues z promarněného vedení v prvním zápase poučí, ukáže druhý souboj, který znovu hostí Boston už v noci na čtvrtek od 2:00.