Obavy o Francouze. Po operacích a roce bez hokeje se v NHL opět zranil

Francouz opustil branku ve druhé třetině, skláněl se u pravé tyče a dával pokyn rozhodčím, aby zastavili hru. Nakonec ještě musel zakročit proti jedné šanci soupeře a ubíhající čas přerušit sám. Z ledu odjel po svých za asistence člena trenérského štábu.

„Neznáme závažnost zranění, můžu říct, že jde o dolní část těla a nemá to souvislost s operovanými kyčlemi. Nějak špatně se dostával do pozice a trochu se v ní zkroutil. Uvidíme v dalších dnech, jak to vypadá,“ uvedl hlavní kouč Jared Bednar.



„Trochu jsme tajili dech,“ přiznal útočník Nazem Kadri. „Doufáme v to nejlepší. Že nejde o nic vážného a Pavel bude potřebovat jen pár dní.“



Francouz nastoupil v přípravě do druhého utkání. Minulý týden dostal dva góly ze šestnácti střel v zápase s Vegas, teď proti stejnému týmu pochytal třináct z patnácti pokusů.

31letého Francouze čeká čtvrtá sezona za mořem, zatím za Avalanche odchytal třicet šest zápasů v základní části a šest v play off. Soutěžní duel hrál naposledy 30. srpna 2020 v play off proti Dallasu, pak ho ze hry vyřadil zdravotní stav.

„Už nikdy nebudu mít nohy jako mladík, ale v rámci možností můžu fungovat jako dřív. Věřím, že to bude platit i v plné zátěži,“ vyprávěl Francouz pro iDNES Premium koncem srpna. „Vím, že mi visí nad hlavou otazník, který budu muset vymazat.“

Zámořský web ESPN ohodnotil brankářskou dvojici Francouz - Kuemper jako čtvrtou nejlepší v celé lize pro sezonu 2021/22, to teď v závislosti na závažnosti zranění může být v ohrožení