Dojemný debut. O NHL psal ve škole, teď v ní hrál a táta slavil slivovicí

Otec hokejisty NHL do virtuálního světa poslal synovu 12 let starou slohovku ze základní školy, v níž se jeho syn dětským písmem kouzelně vyznává o svém snu jednou hrát NHL.

„Chtěl bych být profesionálním hokejistou, protože máma s tátou od mích tří let se mnou chodili bruslit na zbraslavský zimní stadion,“ začíná malý školák svůj text.

„Nevíhody se najdou u každého sportu (...) Já už také jednou dostal ránu do nechráněných míst a odnášeli mě spoluhráči na střídačku. AU!“ psal Pavel.

„Jestli se chci dostat do NHL nejlepší hokejové ligi na světě záleží to jen na mně, to co teď umím mi vůbec nestačí,“ zakončil svůj text Pavel. Ač paní učitelka přehlédla několik chybek, malého školáka odměnila za roztomilou slohovku jedničkou.

Podobně úspěšně dopadl i Pavlův debut v NHL, Colorado zvítězilo nad silnými Devils 6:3. Český mladík strávil jako centr čtvrtého útoku šest minut a 59 sekund, připsal si jednu střelu a jeden záporný bod ve statistice +/-.

Z univerzity do NHL. Jako druhý Čech

Statistiky z debutu nevypadají možná oslnivě, ale Pavel rozhodně v organizaci Avalanche neplatí za borce, na němž bude stát ofenziva. Naopak je pracant, pes obranář, týmový plejer.

„Máme rádi jeho maličkosti v defenzivní hře,“ vysvětloval asistent trenéra Nolan Pratt. „V AHL odvádí dobrou práci v oslabeních, což jsme pozorovali i v předsezonním kempu.“

Pavlovu cestu neozvláštnila jen jímavá školní práce, mezi hokejovými našinci se řadí k pozoruhodným úkazům.

Na přelomu let 2019 a 2020 si zahrál na juniorském mistrovství světa v Ostravě, ale jinak je to pro tuzemské hokejové příznivce docela neznámé jméno.

Do Ameriky odchovanec Kobry Praha odešel už v šestnácti letech. Tři roky studoval na Minnesota State University, za kterou hrál v NCAA. Po Andreji Šustrovi se stal teprve druhým Čechem, který se z univerzitní ligy propracoval až do NHL. Právě příběh odstrkovaného dlouhána rodáka z Prahy inspiroval.

Pavel plánuje, že studium strojního inženýrství a matematiky hodlá dokončit na dálku. Letos v březnu mu nabídlo Colorado Avalanche dvouletou smlouvu, kterou podepsal.

Aktuální sezonu načal na farmě, o víkendu se dočkal povolání do prvního týmu Avalanche, což náležitě oslavili i jeho nejbližší.

Z jeho otce Stanislava se stal po zveřejnění synkovy školní práce hned sledovaný účet na síti X mezi hokejovou komunitou. Na synkův nástup si připil panákem slivovice. Pak hltal každou chvíli, kdy jeho synka snímala kamera.

Byly to záběry, které zhmotňovaly klukovský sen. Ondřej Pavel už nemaluje a nepíše o NHL. Teď v ní hraje.