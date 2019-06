Podceňovaný a skromný král. Kdysi nechtěný Kučerov si podmanil NHL

Dalších 24 fotografií v galerii Nikita Kučerov pózuje se třemi trofejemi (zleva): Ted Lindsay Award, Hart Trophy a Art Ross Trophy. | foto: Reuters

Jako juniora se ho moskevské CSKA ujalo jen proto, že za něj nemuselo nic platit. Na vstupním draftu do NHL v roce 2011 si ho až jako 58. v pořadí vybrala Tampa. Kdo by tehdy čekal, že se ruský chlapec s churavým zdravím stane jednou králem hokejového světa? Nikita Kučerov to ale dokázal.