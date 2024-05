Hronek poprvé bodoval. Edmonton si ale proti Vancouveru vynutil sedmý zápas

Hronek na svůj první bod v play off čekal až do dvanáctého zápasu. V součtu se základní částí podoval po 16 duelech a ukončil své nejdelší čekání v sezoně. Český bek v 11. minutě předal puk Nilsi Höglanderovi, ten ho zavezl do útočného pásma, kde si ho vyměnil s krajanem Eliasem Petterssonem a z předbrankovém prostoru srovnal na 1:1.

Canucks udrželi nerozhodný stav až do konce třetiny, druhá a třetí dvacetiminutovka ale patřila domácím. Oilers čtyřmi góly odskočili do vedení 5:1 a došli si pro pohodlnou výhru. Třemi body se kromě McDavida blýskli také Ryan Nugent-Hopkins a obránce Evan Bouchard.

Ofenzivní zadák je s 18 body třetím nejproduktivnějším hráčem vyřazovacích bojů a v součtu se základní částí nasbíral už 100 kanadských bodů. Více jich mají jen hvězda zadních řad Colorada Cale Makar (105) a kapitán Vancouveru Quinn Hughes (101).