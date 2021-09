Minnesota sází na Kaprizova. Nejlepší nováček NHL se upsal na pět let

„Jsem šťastný,“ líčil čtyřiadvacetiletý olympijský vítěz z Pchjongčchangu. „Je to dobře pro mě i pro tým. Teď už chci jen hrát hokej, být se spoluhráči a soustředit se na hru,“ potěšilo Kaprizova, že k dohodě došlo před začátkem přípravy. Úplný začátek kempu ale nestihne, protože jej čeká karanténa kvůli prevenci proti šíření nemoci covid-19 po úterním příletu z Ruska.

„Je to skvělý den pro náš klub i pro Kirilla. Pro tým je vynikající, že je zpátky v kádru před startem kempu. Byl to dlouhý proces, jak jsme očekávali, ale dopadlo to výborně a těšíme se,“ prohlásil generální manažer Bill Guerin k vývoji jednání o lukrativním kontraktu. Kaprizov bude s příjmem devíti milionu dolarů v nadcházející sezoně nejlépe placeným hráčem týmu spolu s obráncem Jaredem Spurgeonem.

Minnesota draftovala Kaprizova v roce 2015 v 5. kole na 135. pozici, ale na nováčkovské smlouvě se s ním dohodla až loni v polovině července před dohrávkou přerušené sezony. První rok kontraktu se mu započítával už do ročníku 2019/20. V rozšířeném play off NHL tehdy ještě nemohl nastoupit, s týmem však už mohl trénovat.

V minulé zkrácené sezoně Kaprizov ovládl statistiky nováčků s 51 body i 27 brankami z 55 utkání. Spolu s 24 asistencemi vytvořil nováčkovské rekordy Wild. V play off si připsal v sedmi zápasech tři body za dvě trefy a jednu přihrávku.

S CSKA Moskva získal v roce 2019 Gagarinův pohár a byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem play off. V ročníku 2019/20 se stal s 33 góly nejlepším střelcem KHL. Na předloňském mistrovství světa na Slovensku vybojoval v dresu Ruska bronz.