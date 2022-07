Grier se stal prvním generálním manažerem tmavé pleti v NHL, najalo ho San Jose

Sharks v uplynulém ročníku potřetí za sebou chyběli v play off a v současnosti jsou jako jediný celek v zámořské lize bez trenéra. V klubu působí čeští hokejisté Tomáš Hertl a Radim Šimek.

Grier v minulé sezoně působil jako poradce v konkurenčním klubu New York Rangers, předtím pracoval jako vyhledávač talentů pro Chicago Blackhawks a asistent trenéra u New Jersey Devils. Sám odehrál v NHL čtrnáct sezon, od roku 1996 nastoupil do 1161 zápasů za Edmonton, Washington, Buffalo a San Jose, kde strávil tři ročníky, a nasbíral 411 bodů (176+235).

Grier jde ve šlépějích staršího bratra Chrise, který je od ledna generálním manažerem v klubu ligy amerického fotbalu NFL Miami Dolphins.