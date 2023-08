Dres nováčka vyměnil za adresu s tradicí, brankář Jones podepsal s Torontem

Jones nastoupil v základní části uplynulého ročníku, na jejímž konci slavil nejmladší klub ligy premiérový postup do play off, do 48 zápasů, měl průměr 2,99 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 88,7 procenta. Vychytal 27 výher a třikrát udržel čisté konto. Po sezoně mu skončila roční smlouva na dva miliony dolarů.

Celkem zasáhl Jones, jenž v NHL chytal také za Kings, San Jose a Philadelphii, do 444 utkání základní části, z nichž má průměr 2,71 a úspěšnost 90,5. Ve 28 duelech udržel čisté konto. Ve vyřazovacích bitvách nastoupil do 63 utkání, z nichž má průměr 2,36 a úspěšnost 91,7. Šestkrát dochytal zápas s čistým štítem.

V Torontu vytvoří kanadský gólman dvojici s Iljou Samsonovem, jemuž přiřkla arbitráž roční kontrakt na 3,55 milionu dolarů.