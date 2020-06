Frkův život v bouřlivém Los Angeles. Je to tu docela vostrý, říká

„Co policajti zabili toho civilistu (smrt černocha Georgeho Floyda), je to tu docela vostrý,“ vypráví pro iDNES.cz Martin Frk. „Bydlíme nedaleko letiště LAX, chvilku odsud stojí i tréninkové centrum El Segundo. A ty výtržnosti probíhají kousek od nás.“



S přítelkyní na výběr moc neměli. Ona Kanaďanka, on Čech, kdyby chtěli z LA odjet za rodinami, museli by každý zvlášť. A to nechtěli, tak se adaptovali na nelehkou situaci v USA. Do doby, než se omezení uvolní a napjaté období skončí.

„Načasování protestů je špatné, všechny obchody zavřely, skoro si nenakoupíte. Dá se zajít na pláž a zasurfovat, ale nechtějí, abyste se tam moc zdržovali. Vykoupat a jít domů,“ popisuje Frk. „Jsem z toho smutný, je přece jedno, jakou máš barvu pleti. Lidi by měli mít respekt a ohledy ke všem stejné.“

Jedno Frka trápit nemusí, o NHL nepřijde. Kings se sice plány ligy na dohrání letošního play off netýkají a snad jen komisionář ligy Gary Bettman tuší, kdy začne základní část ročníku 2020/21, ale novou smlouvu mu nikdo nevezme.

V únoru se s klubem dohodl na dvouletém kontraktu s průměrným příjmem 725 tisíc dolarů. Vzhledem k současné nejisté době výborně načasovaný podpis.

„Bůh ví, jak by to dopadlo teď, kdybych čekal. Kings mi dokonce vyšli vstříc,“ prozrazuje Frk. „Nejdřív nabízeli smlouvu na rok, pak dvouletou s tím, že druhý rok by byla dvoucestná. Já chtěl mít určitě jednocestnou. A oni řekli, že to berou. To jsem chtěl podepsat okamžitě. Třeba bych v létě podepsal za lepší peníze, ale proč, když se mi tu líbí?“



Po letech pendlování mezi nižší soutěží AHL a elitní NHL v organizacích Detroitu a Caroliny tak budoucnost nabízí jistější časy.

Na západě USA v klubu, který Čechům dosud moc nepřál. Po draftu se do hlavního týmu Kings neprosadili Patrik Bartošák ani Dominik Kubalík, před Frkem za ně hrál obránce Jaroslav Modrý v roce 2008.

Ten v sezoně na Frka na farmě Kings dohlížel a staral se, aby český útočník vypiloval mezery v obranné hře. Důvod, proč se pořád v NHL nastálo neetabloval.

„Každý rok je ta otázka stejná. Jak jsem se zlepšil v obraně? Letos bych řekl o hodně,“ tvrdí Frk. „Dbal jsem i na to, abych nebyl v mínusech jako dřív (tabulka účasti na ledě při vstřelených a obdržených gólech). Zřejmě si toho nahoře u Kings všimli, a proto mi po Novém roce zavolali.



Už před povýšením toho stihl dost. V lednu na Utkání hvězd AHL vytvořil nový zámořský rekord v soutěži o nejtvrdší střelu. Puk vyslal rychlostí 175,7 kilometru v hodině a překonal výkon Slováka Zdena Cháry z roku 2012, kdy na Utkání hvězd NHL stanovil maximum na 175,1 kilometrech v hodině.

Za Kings pak odehrál v Coloradu utkání pod širým nebem a dohromady v 17 utkáních NHL nastřílel šest branek (v AHL 37 zápasů, 23 gólů).

„Teď by bylo parádní, kdybych se konečně udržel v NHL,“ přeje si.