Gólman Pařík míří do zámoří, bude chytat za juniorku v USA

V následujícím ročníku bude působit v zámořské juniorské lize Western Hockey League (WHL) v týmu Spokane Chiefs.



Že bude nejlépe postaveným Čechem v draftu NHL Paříka hodně zaskočilo. „I podle predikcí před draftem jsem očekával tak pozici sto třicet a výš. Myslel jsem si, že přede mnou bude spoluhráč z Liberce Michal Teplý,“ říká osmnáctiletý gólmanský talent.

A přesto to byl právě on, na něhož ve třetím kole draftu ukázalo z Los Angeles.

To ale nebylo vše.

Krátce nato byl Lukáš Pařík vybrán znovu, tentokrát v Import Draftu Canadian Hockey League, tedy obdobě tradičního draftu ve sdružení tří nejprestižnějších zámořských juniorských soutěží – QMJHL, WHL a OHL.

Zde si mladého Tygra zvolil tým Spokane Chiefs, jenž sídlí ve státě Washington a nastupuje ve WHL. A do tohoto klubu se pro následující ročník také přesune.



„Už jsme byli domluvení, takže jsem rád, že to klaplo. Neskutečně se těším. Věřím, že mě to může někam posunout,“ plánuje si Lukáš Pařík.

Odchovanec pražských Letňan přestoupil do liberecké organizace před sezonou 2017/18. Rychle si vybojoval pevné místo v brankovišti a hned v prvním ročníku dostal kromě staršího dorostu šanci také v devíti zápasech juniorské extraligy. Kromě toho patřil také mezi stálice v české reprezentaci do 17 let.

Uplynulá sezona pak vyšla Paříkovi ještě lépe. Vytáhlý, 193 centimetrů vysoký brankář byl jasnou jedničkou juniorky Bílých Tygrů, navíc si také osmkrát zkusil, jaké to je chytat mezi dospělými v druhé nejvyšší soutěži Chance lize za libereckou farmu v Benátkách nad Jizerou. Patřil také do kádru reprezentace do 18 let, kde si dokonce na závěrečném světovém šampionátu vydobyl místo jedničky a odchytal tak na mistrovství pět zápasů.



Po dvou letech pod Ještědem se nyní tento nadějný gólman přesouvá do zámoří a bude bojovat o to, aby se v následujících letech dočkal vysněného startu v NHL.