Historii Čechů v NHL předčil Vejmelka. Nikdo se tu na druhé neohlíží, říká

„Přemýšlel jsem nad tím, nestává se to běžně. O to víc se snažím pracovat, abych nezklamal důvěru trenérů a udržel se v týmu. Už nebydlím na hotelu, ale v apartmánu, možná si budu brzy shánět vlastní bydlení, tak abych se za týden nestěhoval na farmu,“ dodává s lehkým úsměvem Vejmelka.

NHL 2021/22 Čeští brankáři Vítek Vaněček (Washington Capitals), 5 zápasů, úspěšnost zákroků 91,1 % Karel Vejmelka (Arizona Coyotes), 5 z., 89,9 % Dan Vladař (Calgary Flames), 2 z., 89,1 % Petr Mrázek (Toronto Maple Leafs), 1 z., 88,5 % Pavel Francouz (Colorado Avalanche, zranění), David Rittich (Nashville Predators, covid protokol) do zápasů zatím nezasáhli.

On zažívá nejpřímější cestu mezi elitu. Co ostatní? Čechmánek po angažmá ve Vsetíně odchytal na farmě v sezoně 2000/01 jen tři zápasy, zbytek sezony včetně play off už strávil s Philadelphia Flyers.

Podobně v ročníku 1979/80 zaujal první průkopník a do té doby pardubický brankář Jiří Crha (sedm duelů v AHL za New Brunswick Hawks, pak patnáct v NHL za Toronto Maple Leafs).

Haška po roce v Jihlavě pustili Chicago Blackhawks v sezoně 1990/91 do pěti duelů v základní části a tří v play off, většinu času včetně začátku ale strávil na farmě.

Z mladších ročníků si můžete vybavit Marka Mazance. Z Plzně odešel v roce 2013 do organizace Nashvillu a po testu na farmě odchytal za Predators v NHL dvacet pět duelů.



Ne, meziskok mezi českou a severoamerickou nejvyšší ligou neznamená zlou věc, stejně jako Vejmelkovi přímý přestup nezaručuje úspěšnou kariéru.

Však také se spoluhráči z Arizona Coyotes stále čeká na první výhru. „A že se na ni těším, jenže zatím to není ideální,“ připustí. „Já se cítím dobře, dělám maximum a doufám, že to trenéři vidí. Chci mít čisté svědomí. Něco vychytám, kluci zase musí dát góly, tak to v kolektivním sportu chodí.“

Dosud za Arizonu nastoupil do pěti zápasů ze sedmi, ten první proti Buffalu začínal v přívětivých sedm večer středoevropského času a přenášela ho televize. Ideální možnost ukázat se známým doma.

„Rodina i přátelé se dívali, jsem rád, že mohli být alespoň na dálku u toho a že to nedopadlo zle. Chtěl jsem na premiéru vzpomínat v dobrém a i ohlasy jsem měl jen pozitivní,“ utěšuje 25letého gólmana. Arizona sice prohrála po nájezdech, ale Vejmelku vyhlásili první hvězdou.

„Působil klidněji než někdy v extralize. To je vzhledem k tomu, že hokej je v NHL dost rychlý, dobré. Jevilo se to tak, že hru víc čte a dělá správné zákroky, ne uspěchané,“ chválil pro MF DNES Vejmelkův trenér z Komety Pavol Rybár.



A to je další faktor zvýrazňující nevšední počin donedávna brněnského brankáře. Když MF DNES dělala v minulé sezoně velký extraligový průzkum, všem hokejistům položila otázku „Jakého brankáře byste nasadili do sedmého finále?“.

Vejmelka se nevešel ani mezi deset nejlepších, dostal tři hlasy stejně jako Štěpán Lukeš a Daniel Huf a podělil se s nimi o 15. místo.

V Arizoně Vejmelkovi věří o poznání víc a vzhledem ke zranění jedničky Cartera Huttona dostane příležitostí ještě mnoho.

„Nikomu nepřeju nic špatného, ale takhle to tu chodí. Nikdo se na druhé moc neohlíží, musím chytit šanci,“ říká.

Průzkum mezi extraligovými hokejisty Jakého brankáře bych nasadil do sedmého finále?

1. Petr Kváča 43 hlasů

2. Marek Mazanec (Hradec) 33

3. Dominik Frodl (Plzeň) 24

4. Alexander Salák (Sparta) 22

5. Matěj Machovský (Sparta) 21

6. Jan Růžička (Boleslav) 16

Klub nevyužil možnosti českého tandemu, v týdnu místo Josefa Kořenáře povolal z farmy Ivana Prosvětova, jenže ten v noci na pátek nezvládl duel proti Tampě (1:5). A tak se dá očekávat, že Vejmelka se do akce dostane znovu v noci na sobotu proti Washingtonu.

„Jsem teprve na začátku,“ ujišťuje Vejmelka. „Když pomyslím na to, že je ze mě brankář NHL, vůbec to nejsou špatné pocity, ale zůstávám nohama na zemi. Jak jsem se rychle dostal nahoru, můžu rychle spadnout, proto se nechci uspokojit. Chci dokázat, že tu jsem právem, a chytat stabilně.“



„Zároveň se snažím jakékoliv tlaky nepřipouštět, nezbláznit se z ničeho, ať mi to nešrotuje v hlavě. Hltám každou minutu, co tu s klukama strávím, a odvádím co nejlepší výkony. A když dostanu šanci, užívám si ji,“ dodává.



A ne jen na ledě. Užívá si i na trávníku. V kabině Coyotes totiž frčí golf a poznal to i Vejmelka.

Golf zabodoval nejen jako prostředek socializace a možnost poznat se se spoluhráči, ale i jako sport. „V Česku jsem se ho naučit nestihl a tady možnost mám, hřiště jsou skoro všude. Chodím sám i s klukama a ti říkají, že to není tak špatný,“ směje se Vejmelka. „Ale sám bych si to představoval lepší.“

Stejně tak by ocenil veselejší výsledky týmu. Arizona získala zatím jediný bod a rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými góly se prohloubil na záporných 23 po sedmi zápasech. To je zdaleka nejhorší číslo z celé NHL.



„Nechceme prohrávat, v týmu se událo spoustu změn, přišli noví hráči, třeba pro Dmitrije Jaškina to taky není jednoduché, přitom hraje dobře. Mužstvo si na sebe musí zvyknout, je to otázka času,“ věří Vejmelka.