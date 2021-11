Favorit souboje nováčků míří na farmu. Pomohlo to i Pastrňákovi, věří kouč

Do NHL vlétl v solidním tempu. Zaujal rychlostí, technikou, hokejovou chytrostí i mladickou drzostí. Americký útočník Cole Caufield posbíral ve svém prvním play off mezi dospělými dvanáct bodů. Na jarní cestě Montrealu do finále Stanley Cupu měl opravdu velký podíl. Začátkem nové sezony se ale hlavní aspirant na Calderovu trofej pro nejlepšího nováčka protrápil a kvůli nevýrazným výkonům zamířil do farmářské AHL.