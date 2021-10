Získá Vejmelka v NHL českého parťáka? Konkurent se zranil, šanci má Kořenář

Vejmelka prožívá dost nečekané týdny. Ještě minulou sezonu chytal v extralize za brněnskou Kometu a do zámoří letos odlétal zkusit štěstí. Hned napoprvé to vyšlo.

V přípravném kempu překvapivě přechytal krajana Kořenáře a uzmul pro sebe roli dvojky v hlavním týmu Coyotes.

Kvůli bídným výkonům jedničky Cartera Huttona, který ve třech zápasech inkasoval už patnáct branek s úspěšností zákroků 74 procent, si brzy odbyl i premiéru v nejlepší hokejové lize.

Coyotes v šesti zápasech ještě nevyhráli, velkou radost fanouškům nedělají. V důsledku neohromí výtečnými čísly ani Vejmelka (pět zápasů, 89,9 procent), minimálně ale předvádí stabilnější výkony než konkurent.

Ostatně po premiéře proti Buffalu jej chválil i kouč soupeře Don Granato: „Působil jistě, velice dobře!“

„Karel, i když je mladý, má zkušenosti z mnoha profesionálních zápasů. Nebojím se ho poslat do brány,“ ujišťoval trenér Arizony André Tourigny minulý týden po dotazu novinářů.



V dalších dnech/týdnech bude muset Tourigny na Vejmelku spoléhat zřejmě ještě víc.

Hutton se totiž v noci na úterý v duelu proti Floridě zranil, 25letý Čech místo něj odchytal zbylé dvě třetiny.

Coyotes zatím oficiálně žádné změny v sestavě neoznámili, pokud ale Huttona zranění na led nepustí, budou muset povolat posilu.



Na farmě čekají na příležitost právě Kořenář (jeden zápas, 88 %) a Rus Ivan Prosvětov (tři zápasy, 94,4 %).

23letý Kořenář přišel do Arizony v létě ze San Jose při výměně za jiného brankáře Adina Hilla. „Josef je mladý a dobrý brankář,“ říká o Kořenářovi Tourigny. Veselou náladu mít ale po výsledcích týmu nemůže.



Pokud by Coyotes povolali Kořenáře, stalo by se teprve potřetí za posledních deset let, kdy se v jednom týmu sejdou dva čeští brankáři.

Před třemi lety odcházel Mrázek z Detroitu do Philadelphie vyřešit neútěšnou situaci, Flyers po operaci chyběla týmová jednička Brian Elliot. Potkal se tam s Neuvirthem, jehož ovšem také trápilo zranění.

Neuvirth pamatuje českého parťáka i ze sezony 2011/12, do ambiciózního Washingtonu k němu tehdy přišel veterán Vokoun. Kontrakt podepsal v den svých 35. narozenin.

Jedna z branek, kterou Vejmelka inkasoval od Floridy: