Na třináctý pokus první výhra v NHL. Vejmelka předváděl zázraky, řekl kouč

„Musel jsem si na první výhru trochu počkat. Je to pro mě velká zkušenost,“ pousmál se 25letý Vejmelka před mikrofony.



„Trochu jsme s ním soucítili, protože od začátku sezony chytal vážně dobře. Předváděl zázraky a byl náš zdaleka nejlepší hráč, akorát my jsme nikdy nedokázali vstřelit rozhodující gól, aby se dočkal té odměny. Až teď,“ řekl hlavní trenér Coyotes André Tourigny.



Vejmelka potřeboval na výhru celkem 647 minut hrací doby a dohromady 316 zákroků. Proti Kings jich předvedl bezchybných 37.

PR oddělení NHL zveřejnilo, že v historii organizace Coyotes (a dříve Jets) předvedl při první výhře vůbec nejvíc zákroků. Překonal Daniela Berthiaumea a jeho 36 chycených pokusů z roku 1986.

„Byl to těžký zápas, ale celou dobu jsme hráli dobře. Je to velká výhra, druhá ve dvou dnech. Věřím, že příště budeme hrát stejně. Ano, předvedl jsem několik dobrých zákroků, ale to je moje práce. Tým je potřeboval. Já odvádím práci nejlépe, jak umím,“ dodal Vejmelka.

„Proti Arizoně to bylo frustrující. Měli jsme tolik šancí... Asi bychom tu teď vyprávěli jiný příběh, kdybychom dokázali zakončit, takže se mi to těžko hodnotí. Šance jsme měli, cítím zklamání,“ neskrýval naopak kouč Kings Todd McLellan.



Vejmelka v první sezoně v NHL zatím drží úspěšnost zákroků na hodnotě 90,5 procenta s tím, že průměrně obdrží tři branky za zápas.

Arizona sice už není na posledním místě tabulky, ale co do poměru zápas/výhra je jasně nejhorší. Za desetibodovou Arizonou najdete jen Ottawu (devět bodů), nicméně kanadský klub kvůli covidu odehrál jen patnáct utkání, kdežto Arizona už devatenáct.