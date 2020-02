Z mrazu do vytouženého Vegas? Už teď nadějný český brankář vyčnívá

Golden Knights si ho vybrali v roce 2017 v šestém kole, těsně před vůbec prvním ročníkem své historie v NHL. První sezonu strávil Patera ve Spojených státech, pak mu manažer Vegas Kelly McCrimmon zajistil místo v kanadském týmu juniorů Brandon Wheat Kings, který sám vlastní.

V pořádné zimě, kousek od Winnipegu. Zatímco ve Vegas letní teploty vystoupají ke čtyřiceti stupňům... „Tady když je dvacet pět pod nulou, Kanaďani to považují za teplo. Jsou zvyklí klidně na mínus 44,“ poví Patera.

Zvykl si, je to součást řehole, cesty mezi ty nejlepší. A odměna může být o to příjemnější. Patera už příští sezonu musí hrát mezi muži - profesionály. Nabízí se farma v AHL, Golden Knights zrovna řeší, kde vlastně bude. Chtějí ji přesunout ze San Antonia právě do Las Vegas. Čeká se na schválení ligy.

Nešel by do neznámého prostředí, západ USA zná z předsezonních kempů. „Poznal jsem na nich třeba Fleuryho. Jeden z nejlepších momentů, ani jsem tomu nevěřil,“ vzpomíná. Stejně tak nezapomene, jak ho Marc-André Fleury, jeden z nejlepších brankářů NHL a vítěz tří Stanley Cupů, hned první rok chválil.

Jiří Patera ještě v dresu Českých Budějovic.

„Hráli jsme tréninkový zápas, tři na tři. Já někoho vychytal, střílel málem do prázdné, a vyhráli jsme. Fleury za mnou přijel a klepl do betonů, že to bylo fakt skvělý.“



Ano, možná malicherná situace, jenže vžijte se do mladého gólmana, vyjukaného mezi všemi profesionály z NHL. Pro Pateru šlo o velkou věc, s podpořeným sebevědomím teď tlačí Wheat Kings do play off WHL.

„Od operace a uzdravení chytám vlastně pořád (31 zápasů, úspěšnost 92 procent). Chvíli jsem se trápil, teď už jsem v pohodě, i psychicky,“ těší ho.



Patera měl dlouhodobě problémy s pravým kotníkem, už v loňské sezoně mu otekl, jenže nebolel a klub z Vegas vzkázal, že operací to řešit nechce. „Měl jsem z kotníku v podstatě tenisák, ale šel ledovat, v brusli vždycky splaskl... Až teď v říjnu s novými bruslemi to byl problém,“ popisuje.

Podívejte se na zákrok Patery z ledna:

Mimo byl skoro dva měsíce, v rychlém návratu pomohly i moderní vymoženosti. Navléct výstroj netrvá dvacet minut jako kdysi: „Teď to i díky suchým zipům stíhám do sedmi minut, takže vždycky o přestávce brusle sundávám a nechávám kotník odpočinout.“

Zdařile. Co do statistik patří do nejlepší desítky ligy, vyčnívá i českým občanstvím. Ve WHL totiž do sezony 2017/18 platilo pravidlo o zákazu působení brankářů z Evropy - kvůli podpoře domácích nadějí.

Před dvěma roky sice pravidlo zmizelo, stále však převládá drtivá většina brankářů ze Severní Ameriky. Jednolitost narušují jen Patera, další Čech Lukáš Pařík a Dán Mads Sogaard.

„Je to znát, Kanaďani si většinou ani neuvědomí, že jsme z Evropy, daleko od rodiny,“ říká Patera. Na život daleko od domova si ale musí zvyknout, jestliže má prožít kariéru v NHL.