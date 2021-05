Parádní forsbergovka. Vrána se v Detroitu skvěle rozehrává na šampionát

Vrána dal po přestupu do Detroitu v devíti zápasech šest gólů, ke kterým přidal jednu asistenci. V sestavě dostává prostor na levém křídle elitní formace po boku centra Michaela Rasmussena a dalšího křídelníka Valtteriho Filppuly. Na led chodí také v první přesilovkové pětce, při níž operuje na modré čáře.

To jsou samé výborné zprávy pro trenéra národního týmu FIlipa Pešána, jenž by Vránu rád viděl na nadcházejícím světovém šampionátu, s čímž zprvu vůbec nepočítal. Odchovanec pražských Letňan totiž působil ve Washingtonu, nečekaný přesun do Detroitu ale vše změnil.

Red Wings jsou v tabulce Centrální divize na sedmém místě, postup do play off tedy nehrozí. „Na mistrovství by mohl vytvořit útočné duo s klubovým parťákem Filipem Zadinou,“ věří například generální manažer reprezentace Petr Nedvěd.

Vrána odehrál ve Washingtonu čtyři a půl sezony, na svou šanci si musel v těžké konkurenci počkat. A i když nastupoval ve druhé formaci, nic jistého zdaleka neměl. V letošním ročníku za Capitals stačil nastoupit v 39 utkáních, ve kterých nasbíral 25 bodů (11+14). Celkem v NHL odehrál 293 duelů s bilancí 82+82.

Podívejte se na Vránovu forsbergovku: