Detroit Czech Wings. Pomohou našinci zvednout slavný klub? Vrána se musí změnit

Podobně jako před časem skoro celé město se nedávno i detroitský hokejový klub ocitl v úpadku. Slavný tým s okřídleným kolem v tradičním znaku teď v nové aréně pod uctívaným šéfem Yzermanem povstává. Důležitou úlohu v jeho obrození by se měli chopit mladí Češi.



Filip Hronek (23 let) už je klíčovým bekem Red Wings.

Filip Zadina (21) se nedávno protlačil na pravé křídlo elitní lajny.

A Jakub Vrána (25) se tu po pondělní výměně z Washingtonu chce konečně rozletět ke hvězdám.

„Nabízí se mu velká šance,“ říká Vladimír Havlůj, zkušený skaut, jenž pro Detroit pracuje od roku 1999. „Může se předvést v prvním či druhém útoku i na přesilovce. Nemáme v mužstvu bombarďáky typu Ovečkina a Pastrňáka. Záleží na Kubovi, jak se uvede, jak zapadne.“

Trejd, při němž z metropole USA za forvarda Manthu přišli Vrána, Slovák Pánik a dva výběry v draftu, vzbudil v NHL kolosální pozornost. Pro Vránu znamenal vysvobození.

Obvykle dobře naladěný chlapík se v Capitals cítil odstrčený a otrávený. Kouč Laviolette mu v uplynulých týdnech ukrajoval čas na ledě, někdy až na 11 minut za zápas. Dvakrát ho dokonce vyškrtl ze sestavy. Vyčítal mu, že málo bojuje.

„Jakub byl naštvaný a nespokojený, přel se s trenéry, a tak jsme se rozešli,“ prohlásil na tiskovce Brian MacLellan, manažer Capitals.

Jakub Vrána

Jindy pohotový kanonýr se v posledních 15 utkáních trefil jen jednou. Přestupem ztratil příležitost dosáhnout s Washingtonem podruhé na Stanley Cup. V Detroitu, v němž probíhá přestavba, se potřebuje blýsknout. I proto, že mu do konce sezony zbývá jen 12 mačů, načež mu vyprší smlouva.

„Podobně jako Mantha má Kuba slabiny v bránění a určité potíže s nevyrovnaností výkonů,“ potvrzuje Havlůj, jehož syn proti Vránovi hrával v žácích. Později jej pečlivě sledoval coby lovec talentů.

„Znám ho jako svoje boty. Je trošku frajírek, což ke střelcům patří. Všichni si dost věří. Možná mu chybí kapka pokory. Narazil už u několika koučů. Potřebuje pochopit, že se prostě MUSÍ vracet a odmakat každý zápas.“

Detroit Red Wings (původně Cougars, poté Falcons) působí v NHL už 95 let. Do jejich košatých dějin se zapsali také Češi – průkopník Nedomanský, dobrodruh Klíma, hromotluk Fischer, brankářský fenomén Hašek, šikula Hudler. Nyní ve městě zvaném Motor City nebo dříve Hockeytown dychtí po vzkříšení Vrána.

V předchozích ročnících nasázel 24 a 25 gólů. Letos jich dal 11. Zatím. Trenér Blashill by ho mohl postavit vedle kapitána Larkina a krajana Zadiny. Už se na něj poptával Hronka a slyšel samou chválu.

Dá se očekávat, že se české levaso do nového angažmá vrhne s vervou. A že v odlišném prostředí upraví svůj styl. Kdo jiný by ho měl postavit do latě než legendární Yzerman? „Steve je ikona. Vyzařuje z něj autorita. Když někam vstoupí, všichni ztichnou,“ líčí Havlůj.

Vránovi by nejspíš prospělo, kdyby napodobil Zadinu, jehož provázela pověst ryzího zakončovatele, než svůj přístup ke hře změnil.

Přidal dravost v napadání. Rve se o volné puky, odebírá je soupeřům. Peláší vpřed i vzad.

Na videoklipech studoval umění velmistrů Kučerova z Tampy a Aha z Caroliny. „Pochopil jsem, co a jak mám na ledě dělat. Otevřeli mi oči. Myslím, že mi to hodně pomohlo,“ citovala jej stránka The Athletic.

Za učenlivost a všestrannější pojetí jej velebí Havlůj i Blashill, který mu opakoval: „Jestli chceš hrát s kotoučem, musíš si ho zasloužit.“

Body sice nesbírá v nějak zuřivém tempu (5+11 ve 37 utkáních). Získal však koučovu důvěru. V pondělí se zaskvěl nádhernou vítěznou trefou v bitvě se silnou Carolinou.

„Každý kluk dostane pár let, aby dozrál. Kdo to nesvede, končí,“ tvrdí Havlůj. „U nás navíc v současnosti vzniká obrovská konkurence mladých hráčů. Nikdo nemá jistotu. V následujícím draftu vybíráme dvanáctkrát!“

Detroit čeká výrazný vzestup. Stanou se našinci jeho tahouny?

„Vrána může za rok zase odejít, pokud nezačne hrát pro mužstvo,“ varuje skaut Havlůj.

„Zadina je na dobré cestě, ale nesmí polevit. Dovednosti nestačí.“

„Snad jen o Hronka strach nemám. Chce hrát a vyhrát za všech okolností. Třeba na rybníku. Má soutěživost v krvi.“